Cómo abrir Chrome siempre en modo incógnito por defecto

Si eres de esas personas que siempre usa el modo incógnito, con este sencillo truco que te contamos en el vídeo, te ahorrarás mucho tiempo a la hora de navegar por internet.

Mucha gente sigue sin conocer la funcionalidad de modo incógnito de Google Chrome ni todas las ventajas que ofrece. Te contamos algunas de las razones por las cuales deberías de usarlo y establecerlo como tu navegador principal.

MAYOR PRIVACIDAD:

La razón más común por la que muchos usuarios se cambian al modo incógnito es porque ofrece una mayor privacidad y seguridad que los navegadores normales. Te permite navegar por internet de forma anónima, y protege la mayoría de tus datos personales, para que no puedan ser usados por terceros. A su vez, no retiene ni guardar ningún dato, así que si introduces contraseñas, usuarios, o datos, estos se borraran casi inmediatamente del sistema.

PRECIOS REALES:

Con el modo incógnito no tendrás que preocuparte por las cookies, ya que aunque las aceptes, al salir de la página no quedan registradas. Es especialmente valioso cuando estamos comprando algo por internet, sobre todo un viaje. La mayoría de aerolíneas y hoteles utilizan las cookies para hacer un rastreo de tu navegación. Saben si ya has visitado la página, y pueden subir los precios e impulsar a que lo compres cuanto antes.

BÚSQUEDAS OBJETIVAS:

Como hemos mencionado antes, con el modo incógnito no quedan registradas las cookies, por lo que los movimientos que hagas a través de internet son anónimos. De esta forma, todas las búsquedas sobre cualquier tipo de tema, las recomendaciones, etc son completamente objetivas y no se intentan adaptar a tus búsquedas previas para enseñarte lo que creen que quieres ver.

Estas son solo algunas de las ventajas que ofrecen las búsquedas en modo incógnito y con el tutorial que te mostramos en el vídeo podrás establecer esta navegación por defecto.

