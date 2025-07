Lenovo tiene a punto una potente tableta gaming

Las tabletas se han convertido en una buena alternativa también para jugar. Las que cuentan con tamaños más compactos son ideales para ello, ya que nos permiten llegar a todas las áreas de la pantalla con las manos, y así poder controlar los juegos mejor, sin renunciar a un tamaño que sigue siendo mayor que el panel de un smartphone. Pero en este caso Lenovo está apostando por un modelo mucho más grande, seguramente para poder usar la tableta como un PC portátil con capacidades de gaming. Se acaba de filtrar con muchas de sus características.

Así será la nueva Xiaoxin Pro GT

Esta nueva tableta que prepara Lenovo nos ofrece desde luego unas características más que solventes para jugar y hacer otras muchas cosas. Pero principalmente destaca por su potencia, que se canaliza en un procesador Snapdragon 8 Gen 3, que es de los más potentes que podemos encontrar en un smartphone, pero claramente no es el más poderoso. No obstante, para jugar a los títulos más exigentes es más que suficiente.

Esta tableta llegará con un módulo de cámara dual, así como con un lápiz inteligente, que nos ayudará a sacarle aún más partido en diferentes situaciones. La pantalla de esta tableta será bastante grande, y contará con unas dimensiones de 12,1 pulgadas, dentro de un panel LCD con resolución 3.2K, así como una tasa de refresco elevada que podría llegar hasta los 144 Hz, algo más propio de las tabletas de gaming.

Una tableta de gaming que además será muy delgada, tanto que su perfil será de tan solo 5,99 mm, y un peso que no llegará al medio kilo, por lo que si duda alguna será una tableta realmente ligera. Todo su cuerpo estará fabricado en metal, y sin duda será uno de los aspectos destacados, ya que cuando juegas durante varias horas el peso de la tableta puede ser determinante para nuestras manos.

Todos estos detalles los ha desvelado la propia Lenovo, que está ultimando los detalles del lanzamiento de esta nueva tableta. Y es que se espera que se lance este mismo mes, lo que no nos deja mucho margen de maniobra, ya que debería presentarse en menos de dos semanas. Sin duda una tableta potente, que no sabemos si saldrá de China.

Si bien no podemos considerarla una tableta digna de la gama Legion, especializada en dispositivos Gaming de Lenovo, por potencial sí que podría encajar, pero definitivamente por el diseño no nos parece que sea una tableta precisamente de gaming. Lo mismo ocurre con el lápiz junto al que se anuncia, que no suele ser habitual ni mucho menos en este tipo de dispositivos. Aunque como se suele decir, para gustos, colores, y aquí tenemos todos los que queramos.