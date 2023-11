El chatbot de Google llamado a competir con ChatGPT tendrá que esperar

Llevamos muchos meses esperando al nuevo chatbot de Google, que será una versión mucho más avanzada del Bard que hemos conocido hasta ahora. Este es, según Google, la verdadera competencia para el ChatGPT de OpenAI, y esto son palabras mayores. Quizás por eso desde Mountain View se están tomando con más calma todo lo relacionado con este desarrollo, para que cuando verdaderamente esté preparado llegue al mercado. No parece que vaya a tocar esperar demasiado, pero lo que es seguro es que este mes de noviembre no será cuando el nuevo chatbot estará disponible.

¿Qué está pasando con el nuevo chatbot?

Tal y como hemos conocido ahora gracias a The Informatoin, parece ser que la nube Gemini de Google no llegaría en la ventana de lanzamiento inicialmente anunciada, sino que lo haría algo más tarde. Esa ventana original era durante este mes de noviembre. Y finalmente no va a ser este mes cuando sea oficial, sino más tarde. Por lo que se sabe ahora, este nuevo proyecto verá la luz finalmente a comienzos de 2024, por lo que todavía nos tocará esperar algún mes que otro.

Y esto lo que implica es que el nuevo chatbot de Google no podrá competir con ChatGPT hasta entonces, un tiempo precioso que seguramente siga beneficiando a OpenAI, que ya ha conseguido lo más difícil, que es que ChatGPT sea el sinónimo de IA para millones de usuarios en todo el mundo, algo contra lo que tendrá que luchar en su momento Google con esta nueva generación de su chatbot. Por tanto, cuando hablamos de comienzos de 2024 podríamos estar haciéndolo tanto del mes de enero como de marzo, por lo que hay bastante confusión en este aspecto.

Lo que es evidente es que Google de momento no parece haber podido seguir el ritmo de OpenAI, y que es bastante evidente que han tenido que forzar la marcha en el desarrollo de su IA respecto de lo que estaba inicialmente previsto. No es que lleven pocos años haciéndolo, se estima que más de una década, pero el adelantamiento por la derecha de OpenAI ha llevado a los de Mountain View a tener que acelerar sus desarrollos para poder ser competitivos con la IA del momento, que es la de GPT.

Y es que lejos de aminorar la marcha, la inteligencia artificial de Sam Altman sigue actualizándose a gran velocidad, con grandes mejoras como las conocidas esta semana gracias a ChatGPT Turbo, una nueva versión que es capaz de cargar en un santiamén el equivalente a un libro de 300 páginas para poder poner en un contexto diferente a las respuestas que nos de en un momento dado. Gemini es el proyecto de Google detrás de la nueva generación de su IA.

Y llegará para sustituir al Bard actual, que sigue siendo un chatbot muy limitado en comparación con sus competidores, y que ha sido lanzado básicamente para que nadie acuse a Google de llegar tarde a la IA. Pero es evidente que no es fácil competir con OpenAI, por eso podemos entender este nuevo retraso con el objetivo de pulir al máximo las posibilidades de esta inteligencia artificial que está obligada al menos a ser tan poderosa como ChatGPT.