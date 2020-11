Black Friday 2020: cómo hacer seguimiento a un producto y comprobar que baja de precio

A finales de este mes de noviembre se celebra el Black Friday, lo que se ha convertido en uno de los principales eventos comerciales del año, un día que cada vez más está sirviendo para anticipar las ventas de Navidad haciéndose con muchos productos a precios muy rebajados. Y no hablamos solo de tecnología, porque en este día se descuento prácticamente cualquier producto que podamos comprar. Desde un móvil a unas zapatillas pasando incluso por una moto o un coche. Y como es habitual, no siempre todo lo que aparece ante nuestros ojos es una oferta real, sino simulada. Si quieres detectar estas ofertas “fake” y asegurarte de que estás ante una buena oferta, toma nota de esto.

Hacer seguimiento de un producto, el mejor método

Alguna vez os hemos hablado ya de este tipo de herramientas que permiten saber si un producto ha subido o bajado de precio en los últimos meses, para comprobar que efectivamente estamos ante una buena oferta. Hoy nos queremos centrar en la manera de hacer seguimiento a un producto, para que en el caso de que baje realmente de precio nos enteremos justo cuando empiece la oferta, y cuando esta sea real. Para ello vamos a utilizar el rastreador de precios más popular, El Camelizer.

Haciendo seguimiento a un producto | Tecnoxplora

Esta herramienta se puede utilizar para crear varias listas de seguimiento, en la que agrupar esos productos en los que estamos interesados comprar en tiendas como Amazon. Por ejemplo en este caso, vamos a hacer seguimiento de un teléfono móvil. Una vez que hemos instalado la extensión del El Camelizer en nuestro ordenador, debemos acceder a la página del teléfono que queremos seguir. Pulsamos sobre el icono de El Camelizer se abre la habitual pantalla en la que se muestra la trayectoria de precios de este producto.

Pues bien, para hacer seguimiento del producto y recibir una alerta de bajada de precio cuando se produzca, lo que debemos hacer es lo siguiente:

Introduce el precio deseado en la casilla de “precio deseado” que prefieras, depende de quien lo venda

Ahora introduce tu dirección de correo electrónico abajo

Pulsa sobre el botón verde

Una vez que hayamos rellenado esos dos campos, El Camelizer ya va a saber con qué precio debe avisarte. Y lo hará en el correo electrónico que has añadido más abajo. Recibirás un email en el que se mostrará que el teléfono ha bajado a ese precio, incluso reduciéndose por debajo de ese precio objetivo. Si no recibes esa notificación en el Black Friday, lo más normal es que no se haya producido una rebaja tan grande como la que esperabas.

¿Puede fallar este método?

Si y no, nos explicamos. La realidad es que si un producto baja de precio nos vamos a enterar sí o sí. El problema es que puede que hayamos marcado la oferta sobre un producto que el día de Black Friday, o algunos antes, haya desaparecido, y haya sido sustituido por una ficha de producto diferente, siendo vendido por otro comercio. Solo en esos casos podría fallar este método y no llegarnos alerta ninguna, pero suele ser lo menos habitual.