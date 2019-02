La prueba rápida para comprobar si te han robado alguna contraseña

La compañía de Google ha puesto a disposición de sus usuarios unas herramientas gratuitas para reforzar la seguridad de las contraseñas que utilizamos habitualmente para acceder a cualquier tipo de servicios.

Esta extensión de seguridad te advertirá de cuáles son tus contraseñas vulnerables en redes y cuentas. Si nuestra clave es poco segura, nos informará de ello y nos aconsejará cambiarla cuanto antes.

En el caso de que nuestras contraseñas, tanto actuales como nuevas, sean seguras, el mensaje que veremos será: "No se ha detectado ninguna de tus contraseñas recientes en una quiebra de seguridad de datos".

Descubre cómo incorporar esta extensión de seguridad en Chrome con el tutorial en vídeo de TecnoXplora.

Las contraseñas son habituales en todo tipo de dispositivos: no sólo protegen el teléfono de parejas o amigos curiosos, sino que también protegen de posibles robos a nuestras cuentas de ahorro o, incluso, a nuestros datos personales que, a veces, son igual o más valiosos.

Por ejemplo, si te conectas a tu cuenta de Gmail desde otro dispositivo que no sea el tuyo, Google inmediatamente te enviará un mensaje para verificar que eres tú quien ha abierto la cuenta. Si no eres tú, incluso, te facilita el lugar dónde han sido esas conexiones y la hora. Si no eres tú, la Google bloquea tu cuenta de Gmail del dispositivo que ha dado con la clave sin tu permiso y te aconseja cambiarla.

A la hora de crear una cuenta, también imponen más seguridad y restricciones a la hora de elegir tus contraseñas, por ejemplo, poniendo una mayúscula, minúscula y un número como mínimo para que sea válida.

Además,tampoco te permitirá poner una contraseña que ya hayas puesto, ya que los expertos en seguridad de Internet aconsejan cambiar las contraseñas una vez al año y no poner la misma contraseña en diferentes cuentas por seguridad de hackeo. Si eres de esas personas que suelen olvidar las contraseñas con facilidad, te recomendamos una serie de trucos mnemotécnicos para que no te vuelva a ocurrir en este otro tutorial en vídeo.

