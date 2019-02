El truco definitivo para recordar contraseñas

Las contraseñas son de uso diario para casi todos, tanto para trabajar como en el terreno personal, ya que las necesitamos cada vez que usamos nuestros smartphones.

Si eres la típica persona que olvida sus contraseñas y tienes que andar cambiándolas continuamente, tenemos un truco que te permitirá obtener una contraseña segura, rápida y fácil de recordar.

Lo único que has de hacer es buscar una frase fácil de recordar y echarle un vistazo al tutorial en vídeo de TecnoXplora en el que te explicamos el truco para acordarte con facilidad de tu contraseña.

Cambiar la clave de acceso a las cuentas puede ser un fastidio, porque a veces resulta difícil tener que acordarse de contraseñas diferentes para cada cuenta. Además, muchas veces nos exigen que las compliquemos con números, símbolos y mayúsculas.

Seguro que te ha pasado: tu correo electrónico te reclama que cambies la contraseña porque sospecha de las múltiples aperturas de tu cuenta en dispositivos que no son el tuyo: la cambias, y, al día siguiente, no la recuerdas... Al final terminas cambiado la contraseña 20 veces porque no te acuerdas de ninguna.

Las contraseñas son una herramienta de seguridad que es clave en el uso de nuestros dispositivos, ya que imposibilitan posibles fraudes y aseguran el derecho a la intimidad en Internet. Es el motivo por el que en cualquier aplicación, correo o cuenta se necesita una contraseña que garantice el nivel mínimo de seguridad.

Si quieres este método sencillo para obtener una contraseña eficaz, echa un vistazo al tutorial en vídeo de TecnoXplora.

