Así puedes resetear las recomendaciones de vídeos de Youtube

YouTube es una de las aplicaciones más usadas para ver contenido en formato vídeo y en muchas ocasiones seguro que te has quedado enganchado durante un buen rato porque has ido de recomendación en recomendación viendo todos los vídeos interesantes sin saltarte ninguno. Los vídeos recomendados son aquellos que la plataforma determina que podrían ser de tu interés en función del contenido que has visualizado previamente, por lo que el algoritmo tiene claro tus gustos.

Sin embargo, no siempre suele acertar y a veces las recomendaciones no cuadran con tus intereses porque seguro que en algún momento has visto un vídeo de forma puntual. No debes preocuparte, porque existe una forma para resetear los datos que el algoritmo de YouTube tiene sobre ti para que salgan nuevas recomendaciones y dejen de aparecer vídeos que realmente no te interesen.

Cómo resetear los datos en YouTube

Lo más recomendable para resetear la información que tiene esta aplicación sobre ti es borrando el historial, ya que realizando esta acción estás eliminando los datos que el algoritmo tenía de tus visionados de vídeos, pero ¿cómo se hace?

No requiere de ninguna complejidad, para ello, debes seleccionar el apartado de 'Mi biblioteca' y entre todas las categorías que aparecen, pulsa en 'Historial'. Puedes seleccionar y eliminar los vídeos que creas que están contaminando los datos de tu algoritmo.

Otra opción es borrar todo lo que has visto durante años en esa cuenta, para ello, tienes que entrar en el menú de la esquina superior derecha y pulsar 'Borrar todo el historial de reproducciones'. A partir de ahora, la información recopilada por YouTube estará totalmente reseteada.

Eso sí, para no borrar toda la información recopilada, existe otra forma sencilla. Lo que debes hacer si lo que quieres es que el algoritmo no recoja datos durante un rato, puedes poner en pausa el historial de visualizaciones. Además, puedes crear una sesión de incógnito entrando en las opciones de tu perfil.