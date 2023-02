YouTube seguirá recortando funciones gratuitas, y esta va a doler

Que el Internet completamente gratuito es algo del pasado, lo sabemos, y que cada vez hay más razones para pensarlo es evidente. Y es que de vez en cuando nos encontramos con algunas situaciones que nos hacen pensar que efectivamente cada vez va a ser más difícil disfrutar de ciertos servicios de manera gratuita. YouTube es uno de ellos, ya que el gigante de los vídeos en streaming ha coqueteado muchas veces con el fin de algunas funciones que estaban accesibles para todos, pero que dejaron de estarlo al llegar la suscripción Premium. Pues bien, ahora hemos conocido un nuevo detalle de este esperpento con un posible recorte adicional que podría añadir Google a quienes no usen la suscripción premium.

¿Un modo de Full HD exclusivo?

Eso es lo que plantean en Reddit quienes se han topado con una característica en el reproductor de YouTube que permite ver vídeos en una resolución nueva, concretamente denominada “1080p Premium” y que muchos no han terminado de entender de qué se trata. Y es que parece que según lo que se puede ver en la captura compartida, este nuevo formato de reproducción ofrecería la tradicional resolución a 1080p o conocida también como Full HD, pero con un bitrate mejorado, o lo que es lo mismo, una mayor calidad de reproducción.

Curiosamente esto estaría coincidiendo con algo que no ha gustado a los usuarios de YouTube, y es que se cree que en los últimos meses precisamente el bitrate de los vídeos habría empeorado, lo que podría darle sentido a esta nueva opción que aparece en los ajustes de reproducción de los vídeos. Esto quiere decir quizás que en un futuro para poder ver los vídeos con verdadera calidad y un bitrate algo podríamos necesitar una suscripción premium, y no bastaría con tener una cuenta de Google para acceder a la plataforma de manera gratuita. Y desde luego vista la deriva de Google con su YouTube Premium no nos extrañaría nada que esto terminara siendo una realidad.

Por un lado es algo que tiene sentido, si quieres vídeos con mucha calidad, paga por ello, a eso nadie le puede reprochar nada a Google. El problema de estas cosas es que tras tantos años de gratuidad de YouTube, son pocos los usuarios que están dispuestos a pagar una suscripción premium, sobre todo porque a día de hoy no supone tampoco un gran cambio respecto de la experiencia gratuita. Y el riesgo de estas cosas es que siempre existe la posibilidad de que cuando conviertas el negocio a una modalidad de pago, los usuarios terminen eligiendo otras alternativas gratuitas so menos costosas.

No hay nada confirmado de momento, es solo algo que ha salido a la palestra porque varios usuarios han visto este ajuste en su YouTube, por lo que parece formar parte de una prueba. De todas maneras no es la primera vez que YouTube recula en algo similar, ya ocurrió con la resolución 4K, que iba a pasar a ser exclusiva de Premium, y finalmente o fue así.