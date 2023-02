Gana tiempo con esta página: te hace un resumen de los vídeos de Youtube

Seguramente en algún momento te has encontrado con vídeos de YouTube demasiado largos y es que hay muchas cuentas en YouTube que alargan los vídeos, por lo que algo que se puede contar en menos de 2 minutos, finalmente se convierten en 15.

Para no perder el tiempo viendo anuncios y contenido que realmente no te interesa, existe una forma para leer un resumen sin tener que presenciar todos los minutos del mismo, por lo que no es necesario ver todo el vídeo.

Cómo resumir los vídeos de YouTube

Se trata de la página web Summarize.tech que realiza un resumen con las partes más relevantes del vídeo. Funciona con los datos de inteligencias artificiales de texto para poder realizar este resumen. Para ello, debes copiar el enlace del vídeo y acceder a la página web que te acabamos de compartir. Una vez que estés dentro, pega la URL del vídeo que quieras resumir y en unos segundos, esta página te hará un resumen en unas pocas líneas sobre el contenido del vídeo.

Si te resulta demasiado escueto, puedes seleccionar la opción de "Leer un resumen más extenso". En este apartado, te aparecerá un resumen con marcas de tiempo para saber en qué minuto dice cada cosa relevante. No es complicado de usar y es una página muy útil porque el resumen no está en formato vídeo, sino en texto. Debes tener en cuenta que no todos los vídeos pueden ser resumidos, porque hay algunos que dan error cuando se introduce la URL en la web.

La página está en inglés, pero también traduce los vídeos que están en español o en cualquier idioma. Los resúmenes también los genera en inglés, pero se puede traducir de manera online con Google Translate. Otra forma de traducirlo es a través de la misma inteligencia artificial que genera los resúmenes, por lo que ahorrarás tiempo.