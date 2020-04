El negocio de la música ha cambiado por completo en las últimas décadas, los formatos físicos ya son historia, y la escuchamos en streaming. Son muchos los servicios de este tipo disponibles en la actualidad, y todos ellos cuentan con catálogos de decenas de millones de canciones, en la mayoría de veces bastante similares entre sí. Pero hay canciones de artistas que no están disponibles en todas las plataformas. Si alguna vez te has preguntado dónde cuentan con esa música que andas buscando, la herramienta que te traemos hoy es ideal. Se trata de algo así como un comparador de sitios de música en streaming, en el que podemos encontrar en qué plataformas se encuentran cada una de las canciones que más nos gustan.

Compara dónde están las canciones

Aunque la mayoría de plataformas de música nos cobran lo mismo, unos 10 euros al mes, y aparentemente sus catálogos son idénticos, la realidad es que estos no cuentan con los mismos artistas. Estos suelen negociar, sobre todo los más importantes, los catálogos en las plataformas de manera individual, por lo que es posible que no encuentres siempre lo que te gusta en los servicios en los que te suscribas. En este caso para poder comparar todas las plataformas de streaming, lo que debemos hacer es entrar en la web de StreamScout, que como su propio nombre indica es una web pensada para comparar servicios de streaming.

El motor de búsqueda StreamScout | StreamScout

El funcionamiento es muy sencillo, porque solo tenemos que introducir en la barra de búsqueda la canción que queremos escuchar en estos servicios de streaming. Una vez introducimos la canción o el artista y pulsamos sobre buscar vamos a poder ver una serie de resultados con las plataformas donde se encuentra disponible esta canción. Cuando pulsemos sobre alguna de estas plataformas vamos a poder acceder a todos los resultados que da esa canción dentro del catálogo de cada una de las plataformas. Además, solo hay que pulsar sobre cada uno de los resultados para saltar directamente al catálogo o reproductor web de cada plataforma para reproducir la canción.

Esta plataforma además tiene un ajuste que nos permite especificar en qué país queremos hacer la comprobación de cada uno de estos temas. Podemos buscar en el catálogo de decenas de países, y por supuesto de España, por lo que vamos a tener los resultados pormenorizados también para cada mercado. La verdad que es una herramienta excelente, primero porque nos permite saber en qué plataformas están las canciones, lo que a su vez nos da una idea de cuál de ellas va a ser la mejor para nosotros en base a los artistas que nos gustan. Y además porque funciona estupendamente, y si estamos suscritos a varios servicios de este tipo a la vez vamos a poder saltar fácilmente de uno a otro sin el más mínimo esfuerzo. Es una especie de comparador de plataformas de música en streaming que desde luego nos ofrece unas características más que interesantes para hacernos una idea de lo profundo que es el catálogo de cada una de estas plataformas.