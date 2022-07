Amazon Prime subirá su precio en España, ¿cuánto?

Es algo que no sorprende a nadie, y es que se ha convertido sin duda en una de las suscripciones más populares en medio mundo, y no estamos hablando de servicios de streaming, sino de un todo que ha convertido a la tienda de Jeff Bezos en una máquina de hacer dinero en los últimos años. Hacía ya tres años que Amazon no subía el precio de Prime en España, y ahora ha llegado el momento. Un servicio Prime que sin duda seguirá siendo rentable a muchos usuarios que hacen un uso intensivo de ella.

¿Cuánto sube Amazon Prime?

Pues bien, Amazon ha comunicado a sus clientes de Prime que su suscripción aumentará de precio en los próximos meses. Concretamente será a partir del 15 de septiembre cuando entrarán en vigor los nuevos precios, que pasarán de 3,99 a 4,99 euros en la modalidad mensual. Y que lo hará también en la modalidad anual desde los 36 a los 49,90 euros. Por tanto, es una subida importante, que de media se eleva un 30%. Desde luego no es una subida menor, pero hay que tener en cuenta también todo lo que se recibe con esta suscripción. Y es que, con el nuevo precio, la suscripción anual se puede prorratear en poco más de 4 euros al mes.

Prime Day de Amazon | Prensa de Amazon

No ha sido ninguna sorpresa la subida de precio de esta suscripción, que ha venido aumentando su cuantía en los últimos años desde unos precios bastante bajos. De todas formas, Amazon justifica esta subida con la espiral de inflación en la que estamos sumidos, que está golpeando directamente a los costes de la empresa. Como ocurre en tantos otros aspectos del mercado, las empresas repercuten esas subidas a los consumidores, y en este caso no va a ser menos. Eso sí, los más afortunados serán aquellos clientes que hayan renovado hace poco con el precio de 36 euros, ya que hasta bien entrado 2023 no tendrán que abonar las nuevas tarifas.

Cuando Amazon aterrizó en España, lanzó su servicio Prime con un precio de 19 euros, menos de la mitad del que se activará dentro de apenas mes y medio. Con esta suscripción, además de la plataforma Prime Video, los usuarios de la tienda seguirán contando con envíos gratuitos en un día, juegos gratuitos con Twitch Prime, acceso a Amazon Music y otros muchos servicios, que prorrateados en la cuota mensual se quedan en un precio bastante asequible. Era de esperar la subida, y no solo por la ola inflacionista, porque anteriormente ya habíamos visto cómo en otros países, como Estados Unidos, se ha elevado el precio mucho más que en España incluso.

No obstante, la subida de precios en nuestro país viene acompañada también de otras subidas en Alemania, Reino Unido, Francia e Italia. Países donde es mucho más costosa la suscripción, valga de ejemplo Reino Unido, donde es de nada menos que 112 euros al cambio. De hecho, la suscripción en España sigue siendo de las más baratas de Europa, a pesar de esta subida que acaba de anunciar el gigante del comercio electrónico.