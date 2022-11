No son unos patines, tampoco unas zapatillas, pero te permiten andar más rápido

El concepto de movilidad urbana ha cambiado mucho en los últimos años, con la electrificación de muchos medios de transporte que lo ha convertido todo en algo más asequible y limpio. Desde patinetes eléctricos a bicicletas eléctricas, es más habitual que nunca ver a personas moviéndose por la ciudad con estos vehículos. Pero hay otras muchas variantes que son de los más variopintas, como demuestran los dispositivos en los que nos fijamos hoy y que no sabemos muy bien cómo describir, porque hay quien pensará que son unos simples patines, o también unos zapatos inteligentes, sea como fuere, son un medio de transporte para movernos más rápidos por la ciudad, pero sin dejar de hacer ejercicio andando.

Muévete más rápido mientras quemas calorías

Lo del patinete eléctrico está muy bien, es limpio, rápido, pero si nos acostumbramos a él nuestro cuerpo lo notará, porque dejaremos de andar y por tanto de hacer un ejercicio muy valioso. Pero estos Moonwalkers que hemos conocido ahora en Kickstarter son un híbrido de patín y zapatilla que nos permite andar a una velocidad mayor de la habitual. Así llegamos antes a nuestro destino, pero haciendo también algo de ejercicio por el camino, y ayudándonos también por ejemplo cuando se cruza ante nosotros una importante pendiente.

Su nombre de Moonwalkers es realmente acertado, porque cuando andamos con ellos pareciera que estuviéramos haciendo el legendario paso de baile de Michael Jackson, ya que las ruedas siguen desplazándonos hacia adelante cuando pisamos con un pie y con el otro. De esta manera se consigue andar hasta un 250% más rápido. Lo bueno de estos Moonwalkers es que se adaptan a cualquier calzado que tengamos por casa, independientemente del número que sea. Ya que este se ajusta mediante unas cintas y por tanto es algo similar a los antiguos patines de cintas.

A estos patines no les asusta una pendiente de subida, ni tampoco un charco, ya que han sido diseñados para resistir al agua y los elementos, por lo que podrás utilizarlos igualmente un día de lluvia, otra cosa es que sea recomendable por razones obvias. Para preservar la seguridad de los usuarios, estos patines cuentan con un modo de bloqueo que se activa con la punta del patín derecho. Una vez desbloqueamos las ruedas nos podemos mover con total libertad. Como os podéis imaginar se alimentan de una batería recargable.

Esta la podemos cargar mediante un conector USB tipo C durante 1,5 horas. Gracias a esta carga contaremos con una autonomía de casi 10km, lo que es sin duda más que suficiente para un gran paseo por la ciudad. Eso sí, no todo iba a ser de color de rosa en estos dispositivos, ya que lo primero es que no vamos a poder comprarlo en España, solo se envían a Estados Unidos. Y segundo, su precio está al alcance de muy pocos, vamos que no será un producto de masas mientras se mantengan a este precio. Y es que una vez agotada la serie que se vendía desde 773 euros, ahora solo están disponibles por 1060 euros. Se entregarán a sus afortunados poseedores a partir de abril de 2023.

