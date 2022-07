Cómo conducir tu patinete eléctrico de forma más segura

La forma en la que nos movemos por la ciudad está cambiando y cada vez es más amplio el parque de patinetes y bicicletas eléctricas. Estos vehículos son respetuosos con el medio ambiente, rápidos y fáciles de transportar entre otras cosas. Aunque a algunos les parezca no son juguetes, por lo que para hacer uso de estos debemos tener en cuenta unas recomendaciones para hacerlo de forma segura.

Muévete seguro por la ciudad

Ponerse a los mandos de cualquier medio de transporte tiene sus peligros y en el caso de las bicicletas y patinetes el riesgo de sufrir lesiones es mucho mayor, ya que estos carecen de carrocería que nos protejan por lo que además de extremar la precaución y hacer un uso responsable de estos debemos seguir una serie de recomendaciones.

Extremando las precauciones | Foto-de-Marat-Mazitov-en-Unsplash

Antes de iniciar la marcha lo primero que debemos hacer es protegernos, principalmente la cabeza. Por norma general las lesiones más graves se producen por golpes en el cráneo, por lo que protegerla es vital en caso de accidente. Las protecciones son cada vez más ligeras y cómodas de usar por lo que no tenemos excusa alguna para no hacer uso de un casco protector acompañado de rodilleras, guantes y coderas si queremos ir totalmente protegidos. Pero sobre todo lo que nos debe acompañar a la hora de conducir un patinete o bicicleta, es la prudencia. Las protecciones pueden salvarnos la vida y evitarnos algún que otro raspón. Pero no lo hará de magulladuras o huesos rotos.

Hacer uso de estos medios de transporte implica asumir y cumplir las normas, tanto bicicletas como patinetes están sujetas a una normativa que debemos cumplir, entre las que se encuentra por supuesto el respetar las señales de tráfico y la velocidad máxima de la vía o en el caso de los monopatines los 25 Km/h. Debemos usar en la medida de lo posible los carriles habilitados para vehículos de movilidad personal (VMP) en el caso de no existir estos circularemos por la calzada. Nunca por aceras ni áreas peatonales. Y en caso de los patinetes está prohibido su uso en autovías y autopistas, en el caso de las bicicletas podrán circular en autovías, pero siempre por el arcén derecho.

Al igual que si se tratara de un automóvil conducir bajo los efectos de alcohol o de drogas está prohibido, esto puede suponer multas que van entre los 500 los 1.000 euros y la inmovilización del vehículo. Por descontado, algo no que no debemos hacer mientras circulamos es usar el móvil. Escribir mensajes o contestar a una llamada además de no ser muy recomendable no está permitido. Cabe recordar que las distracciones representan una de las principales causas de accidentes.

Por último, ser conscientes de que este tipo de transporte es para una sola persona, por lo que no podemos transportar a nadie más a riesgo de ser sancionados. Por otra parte, circular con las luces encendidas y vestir elementos reflectantes es fundamental si queremos ser vistos fácilmente por el resto de los conductores, ya sea de día o de noche. Además de tener siempre a punto nuestro vehículo revisando periódicamente sus elementos y sustituyendo los que estén desgastados.