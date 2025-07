Gadgets imprescindibles para tus barbacoas veraniegas

Los meses de verano son el momento perfecto para pasar tiempo al aire libre al sol. Y como no para disfrutar de una buena barbacoa. Si quieres hacerlo con todas las comodidades, no te pueden faltar alguno de estos gadgets.

Gadgets imprescindibles para una barbacoa con todas las comodidades

No hay nada como relajarse en la terraza o el jardín con una bebida fresquita, buena comida y la mejor compañía. Si quieres que tus barbacoas sean éxito y no les falta ningún detalle no pueden faltar estos imprescindibles para la barbacoa perfecta.

Ninja Woodfire horno eléctrico | Ninja

Para disfrutar de la mejor barbacoa de forma segura y sin necesidad de hacer fuego, la mejor opción es un horno eléctrico como el Ninja WoodFire, el cual cuenta con 8 diferentes funciones, ahumador, asador a alta temperatura u horno de pizza, entre otros. Una forma de cocinar limpia e inspirada en los hornos de ladrillo, alcanzando temperaturas de hasta 370 grados. Fácil de usar, incluye rejilla de asar, sahumador por pellet de madera, Bandeja Pro-heat y piedra para pizza. Su precio es de 345 euros.

UKONIC JUNG XBOX Series X | Ukonic

Mantener la bebida fría con el calor es algo muy sencillo con una mini nevera que podemos transportar fácilmente a cualquier parte, como la UKONIC JUNG XBOX Series X. Una nevera compacta con capacidad de hasta 12 latas. Cuenta con un diseño atractivo inspirado en la icónica consola Xbox. Incluye cable de conexión y enchufe para coche. Su precio es de 150 euros.

MEATER SE | MEATER

Conseguir el punto de la carne es una tarea complicada, para ayudarnos a saber cuál es el momento óptimo de sacar la carne, podemos ayudarnos de un termómetro inteligente como en MEATER SE, la nueva versión de este versátil termómetro, con el que comprobar el estado de cocción de cualquier alimento ya sea carne, pescado o verduras. Cuenta con un cargado ligero y resistente, que permite que la sonda este siempre listo para su uso. Dispone de conexión Bluetooth con un alcance de hasta 50 metros con el que hacer seguimiento desde la app, del cocinado sin necesidad de abrir el horno. Con sensores que miden tanto la temperatura ambiental como la de los alimentos. Además, desde la app, podemos elegir el tipo de pieza a cocinar, el punto de la carne que queremos y nos indicará tanto el tiempo de cocinado como que está listo. Su precio es de 68 euros.

Soundcore Select 4 Go | Souncdore

Para amenizar la velada no puede faltar nuestra música favorita y nada mejor que un altavoz Soundcore Select 4 Go. Un altavoz bluetooth portátil con protección IP67, potente 5W, ligero y portátil que podemos llevar a cualquier lugar. Ideal para usarlo tanto en interior como exterior. Cuenta con autonomía de hasta 20 horas y además gracias al sistema True Wireless podemos conectarlo a otros altavoces, está disponible en varios colores y su precio es de 21,99 euros.

Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro | Xiaomi

Por último, para paliar el calor típico de los días de verano y hacer mucho más agradable la comida, no puede faltar un ventilador inteligente, como el Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro, un ventilador inalámbrico con batería que podemos colocar cómodamente en cualquier lugar. Cuenta con varios modos que podemos controlar a través de la aplicación o con comandos de voz, ya que es compatible con Google Home y Alexa. Su precio es de 127,99 euros.