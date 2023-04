¿No puedes conectarte a tu disco duro Western Digital? Tiene explicación

En la última semana quienes contamos con un disco duro en red de Western Digital nos hemos topado con una desagradable sorpresa. Y es que es imposible acceder al contenido de nuestros discos, no solo desde la nube, que es una de sus funciones más destacadas, sino también porque no podemos acceder de forma física a ellos. Y todo porque los servicios del gigante del almacenamiento llevan caídos toda la semana por lo que seguramente ya os estáis esperando, sí, un ataque malicioso a los sistemas de la empresa.

¿Qué está pasando?

Los problemas comenzaron el pasado domingo, cuando los usuarios de los servicios en la nube de Western Digital comprobaron cómo era imposible conectarse, encontrando un error 503 cuando accedían al gestor web. Lo mismo ocurre al acceder a la cuenta de nuestro disco duro desde el móvil, pidiéndonos de nuevo unas credenciales que no sirve de nada introducir, ya que es necesario acceder a los servicios en la nube que ahora están caídos. Poco después, el martes 4 de abril, la compañía anunciaba en sus redes sociales los problemas que estaba sufriendo y confirmando que multitud de sus servicios estaban desconectados temporalmente.

Esto afecta a My Cloud, My Cloud Home, My Cloud Home Duo, My Cloud OS 5, SanDisk ibi, o SanDisk Ixpand Wireless Charger. Todos estos servicios ahora mismo están inaccesibles y por tanto tiene sentido que no puedas acceder a la información de estos dispositivos porque los servidores están caídos. Y aunque no lo detallan, lo que ha trascendido es que la compañía ha sufrido un importante ciberataque que podría haber puesto en peligro los datos de sus dispositivos. De tal forma que podría haber existido una importante falla de seguridad que ahora estarían intentando resolver.

¿Por qué no puedes acceder a tu disco físicamente?

Pues bien, hay muchos usuarios que han pensado en conectar sus discos duros directamente a su PC, ya que de esta manera podríamos seguir accediendo a nuestros datos aunque no estemos conectados a los servidores de Western Digital. Pero nada más lejos de la realidad, poque se han topado con que tan siquiera de esta forma pueden acceder a los datos. Y es que parece que esto tiene que ver con un ajuste de la app My Cloud Home. En ella debemos dar permiso expreso para que el disco duro pueda conectarse de manera física a un PC u otro dispositivo para mostrar su contenido. Si esto no lo teníamos activo antes de la caída del servicio, no vamos a poder acceder a los datos, por poco sentido que tenga todo esto. Algo creado para proteger nuestros datos, que ahora se vuelve contra nosotros.

Así que nos toca esperar una solución por parte de Western Digital, y la realidad es que es inquietante que tras tres días desde el anuncio oficial de esta caída del servicio no tengamos noticia alguna sobre lo que ha pasado. Desde luego no inspira mucha confianza este parón en los servicios, porque no sabemos qué nos vamos a encontrar después de que todo esto termine, ya que tenemos la sensación que los problemas están siendo graves tras 72 horas de silencio.