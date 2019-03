Gadgets de menos de 30 euros para un viaje low cost por la realidad virtual

Cada vez hay mejores fotografías, historias y juegos desarrollados para aprovechar parte del potencial que ofrece la realidad virtual, un campo al que se han apuntado fabricantes importantes y plataformas potentes como Facebook o Google.

Pero los deseos de estos últimos van por un lado y los usuarios no siempre se apuntan fervorosamente a comprarse un gadget caro que no saben si van a aprovechar. Sin embargo, hay muchas iniciativas que ponen la al alcance de cualquiera. La experiencia no es la misma, pero sirve para tener una toma de contacto.

Gadgets económicos

Cardboard (entre 5 y 10 euros). Las gafas de cartón las puedes encontrar en diversos modelos y fáciles de montar. No son ninguna maravilla, ni en comodidad ni en resistencia, por no hablar de la calidad de las lentes, cuyo uso prolongado seguramente canse a muchos. Pero es la forma más barata de iniciarse en el mundillo.

Xiaomi mi VR (entre 10 y 15 euros). El fabricante chino tenía que estar con unas gafas baratas, con una tira de velcro más cómoda y un resultado de uso más satisfactorio, gracias a su botón para moverse cuando el teléfono está en modo VR. Las puedes encontrar con precio variable en varias webs asiáticas.

Wolder VR Glasses (entre 20 y 25 euros). Un modelo presentado recientemente y que acerca la VR a los que no quieran desembolsar mucha pasta. La calidad que ofrece es aceptable, con lentes adaptables, aunque esta dependa mucho del nivel del teléfono que tengas. Son, como todas las demás excepto las Cardboard, de plástico.

View Master (entre 25 y 30 euros). Unas gafas de Mattel para niños, probablemente el primer juguete que no te salga por un ojo de la cara. Vende contenido aparte, pero puedes usarlas con las apps que te recomendamos a continuación.

Aplicaciones destacadas (para usar con o sin gafas)

Para usar sin gafas existen apps que se aprovechan de los vídeos en 360º, una experiencia similar a la realidad virtual, pero mucho menos inmersiva. Por ejemplo, With in (Android / iOS), con vídeos breves, videoclips y hasta un capítulo de 'Mr Robot'. O también Jaunt VR (Android / iOS), que muestra vídeos para ver sólo con el teléfono o con un dispositivo compatible, aunque su calidad es algo inferior a la primera.

Cardboard (Android / iOS) de Google funciona de manera sencilla y sirve como una especie de portal que te ofrece distintas experiencias en realidad virtual, incluyendo YouTube. Los de Mountain View también tienen Cámara Cardboard (Android), por si te quieres poner creativo y hacer fotografías en 360 grados.

Para un uso cultural te recomendamos ARTE360 VR (Android / iOS), para descubrir joyas culturales sin salir del salón de tu casa. Y a nivel informativo, la app del New York Times VR (Android / iOS), una muestra del potencial narrativo y creativo de la realidad virtual, destacada por Google como una de las mejores apps del 2016.