El primero de todos fue el Amazon Echo que da nombre a toda la gama, un dispositivo dotado de la IA de la compañía para interconectar dispositivos, controlar la música con la voz y hacer todo tipo de preguntas al asistente virtual de la plataforma.

Actualmente tenemos varios modelos diferentes del altavoz inteligente de Amazon disponibles para comprar en nuestro país y recientemente la firma ha presentado dos nuevos formatos: el Amazon Echo Flex y el Amazon Echo Studio.

Cada uno de ellos va orientado a satisfacer las necesidades de un público muy concreto y, para que no te líes a la hora de compra runo u otro, te explicamos las diferencias que puedes encontrar entre todos los altavoces inteligentes de Amazon que puedes comprar a través de la tienda online.

Amazon Echo

El más reciente de todos los modelos de Amazon Echo llega con un audio similar al del Echo Plus pero con un woofer de 3 pulgadas y mejoras del volumen posterior. Cuenta con micrófonos orientados hacia todos los ángulos para capturar tu voz de la mejor forma y activar Alexa en cualquier lugar.

Su precio es de 99, 99 euros.

Amazon Echo Plus

El Echo Plus es bastante similar al Echo original pero, como su propio nombre indica, es más ancho que su hermano “pequeño”. Cuenta con 7 micrófonos en la parte superior para un mejor reconocimiento del audio así como tecnología Dolby que genera un sonido equilibrado y omnidireccional con voces claras, graves dinámicos y difusión en 360°. La renovación del Amazon Echo de 2019 reduce las diferencias entre ambos.

Su precio es de 149,99 euros.

Amazon Echo Dot

Podemos decir que el Amazon Echo Dot es la versión económica del Amazon Echo original. Se reduce su tamaño a la mitad al mismo tiempo que el altavoz incluido en el dispositivo es más pequeño.

Aún con todo sigue presumiendo de funciones como Alexa de serie y los mismos micrófonos omnidireccionales incorporados, diseñados para captar tu voz desde cualquier lugar de la habitación.

Su precio, en la última versión que llega a nuestro país con reloj incorporado, es de 69,99 euros.

Amazon Echo Flex

La versión más reducida de todos los asistentes de Amazon. Este dispositivo se conecta directamente al enchufe y no tienen cable, por lo que se convierte en el altavoz ideal para lugares como habitaciones pequeñas donde los usuarios prefieren no llenar de cables la estancia y no tienen demasiado hueco para apoyar el dispositivo. Además cuenta con un puerto USB integrado para cargar el móvil o añadir otro accesorio

Su precio es de 29,99 euros.

Amazon Echo Studio

El más caro y potente de todos es a su vez el más grande de todos los altavoces inteligentes de Amazon. Su principal peculiaridad es el sonido pues tiene tres altavoces de rango medio de dos pulgadas, un tweeter de una pulgada y un woofer de 5,25 que genera una potencia de 330W de potencia. Orientado hacia el sonido de alta calidad, es compatible con Dolby Atmos y 360 Reality Audio de Sony .

Su precio es de 199,99 euros.