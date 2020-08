Cómo mantener ordenado tu kindle

Con el paso del tiempo vamos comprando y añadiendo lecturas interesantes en nuestro kindle y llega un momento en el que no eres capaz de encontrar nada. No sabes si lo has descargado, y pasas páginas y páginas en busca del siguiente libro que te apetece leer. Además, es como si la pantalla se hubiera quedado pequeña para albergar tantas cosas y te quitan espacio hasta las recomendaciones.

Mantener ordenado tu kindle es un esfuerzo que vale la pena, con las colecciones, la clasificación y los filtros te será más fácil encontrar tus títulos preferidos. Te contamos cómo mostrar el modo biblioteca en tu kindle. para ello desactiva las recomendaciones y las listas de lectura.

Ve a configuración en el menú de la parte superior de la pantalla y pulsa “sobre todos los ajustes” > opciones del dispositivo> opciones avanzadas > inicio y biblioteca, desde aquí podemos activar o desactivar las recomendaciones de la tienda y las listas de lectura, dejando más espacio para nuestro contenido. Vuelve al inicio y verás como ha cambiado.

crear colección el Kindle | Tecnoxplora

Crear colecciones

Lo primero que tenemos que hacer es decidir de qué manera queremos organizar nuestros libros, por género, autor, por orden alfabético, etc… una vez, sepas cómo vas a ordenarlos, tienes que crear tus colecciones, te explicamos cómo hacerlo:

Pulsa en los tres puntitos en la esquina superior derecha y se despliega el menú,

y se despliega el menú, elige la opción "crear nueva colección" .

. Te aparece un recuadro donde nombrar la colección y se despliega el teclado.

Dale nombre y pulsa OK, verás como aparece una carpeta con ese nombre.

añadir contenido a las colecciones | Tecnoxplora

Añade contenido a la colección

Puedes elegir entre estos dos métodos para añadir contenido a una colección, puedes hacerlo directamente desde las opciones de la colección o de forma independiente desde las opciones de una archivo.

Para añadir contenido desde la colección , pulsa sobre el menú de los tres puntitos junto al nombre de esta y selecciona “Añadir/Eliminar contenido” . Te aparece la lista de todo lo que tengas en tu kindle, descargado o no, y un cuadrado para seleccionarlo . Selecciona todos los título que quieras a añadir y una vez seleccionados todos pulsa "listo" , este mismo método se utiliza para quitar contenido, tan sólo tienes que volver a pulsar y deseleccionar el contenido que quieras eliminar de la colección, que no te kindle.

, pulsa sobre el menú de los tres puntitos junto al nombre de esta y selecciona . Te aparece la lista de todo lo que tengas en tu kindle, descargado o no, y un cuadrado para seleccionarlo que quieras a añadir y una vez seleccionados todos , este mismo método se utiliza para quitar contenido, tan sólo tienes que volver a de la colección, que no te kindle. Otro método para añadir contenido a una biblioteca es pulsar en los tres puntitos del libro y a continuación sobre “añadir a la colección”, en esta ocasión, se despliega la lista de colecciones que tengamos creadas y podemos elegir dónde incluirlo. Sigue los mismos pasos para eliminar un título de una colección, pero pulsando sobre "eliminar de la colección".

Los filtros

Es otra opción que nos ayuda a mantener ordenado nuestro kindle. con estos podemos mostrar en la pantalla principal sólo lo que nos interesa, Colecciones, Documentos, libros, si quieres ver los que ya has leído y los que no.

Clasificación: Todo/Descargado

Otra fórmula para ordenar tu kindle es elegir qué contenido queremos ver, tu kindle clasifica los documentos como descargados y no descargados. Este es un concepto un poco abstracto al principio. Cuando enviamos contenido a nuestro dispositivo a través de nuestra cuenta de correo de Amazon kindle, el libro o documento llega a nuestra biblioteca en la cuenta kindle, se sube a la nube por decirlo de alguna manera, pero eso no significa que esté descargado en un dispositivo.

Por eso, podemos eliminar contenido de nuestro dispositivo, pero seguir manteniendo una copia en la biblioteca de nuestra cuenta y volverlo a descargar de nuevo en los dispositivos siempre que quieras.