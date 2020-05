El mercado de las tabletas si bien no puede compararse ni mucho menos con el de los smartphones, sí que nos ofrece un goteo de lanzamientos todos los meses. Uno de los principales fabricantes de estos dispositivos, sobre todo en la gama de entrada, es Amazon, que acaba de presentar tres nuevos modelos, dos de los cuales probablemente vean la luz en nuestro país próximamente. Se trata de los nuevos Amazon Fire 8 y Fire HD, la nueva generación de dos tabletas de referencia en el mercado por su bajo precio, aunque a su vez son tabletas de las más saturadas a nivel de capa de sistema, algo que no parece importar a sus usuarios.

Características del nuevo Amazon Fire HD 8

El nuevo modelo llega para tomar el relevo del modelo que se lanzó en 2018 con un aspecto muy similar, del mismo tamaño. Esta llega con una pantalla de ocho pulgadas, con resolución HD, siendo la misma de su predecesor, incluso vemos los grandes bordes alrededor de ellas, marcando su eminentemente sentido práctico por encima del estético. Ahora cuenta con el doble de almacenamiento interno, con versiones de 32GB y 64GB ampliables mediante tarjetas microSD. La memoria RAM ahora es de 2GB, no es mucho, pero sí más que esos 1,5GB con los que contaba este modelo anteriormente.

El procesador con el que cuenta sigue siendo un misterio, pero se sabe que funciona a 2GHz de velocidad, lo que supone una mejora del 30% en el rendimiento. En cuanto a la batería, no se sabe la capacidad, pero sí que es capaz de ofrecer hasta 12 horas de uso ininterrumpido, cargándose en apenas cinco horas. Una buena evolución se encuentra en el puerto de carga, que ahora es USB tipo C, como en la mayoría de dispositivos Android. El sistema operativo es Android, con la pesada capa de software de Amazon, que al menos en los anteriores modelos, ya era bastante difícil de mover por su limitada potencia. Un modelo que llega al mercado español con un precio de 99 euros. Comenzará a enviarse el próximo 3 de junio.

Características del Amazon Fire HD 8 Plus

Este modelo llega como opción alternativa al modelo estándar, ya que nos ofrece un mejor rendimiento. En este caso tenemos 3GB de memoria RAM, por encima de las 2GB del modelo estándar, lo que se notará sin duda a la hora de hacer multitarea, que es uno de los puntos débiles de estas tabletas que cuentan con una capa de software tan pesada. En este caso el modelo Plus nos ofrece una interesante novedad, como es la carga inalámbrica Qi, por lo que podremos cargar la tableta sin necesidad de cables. Una tableta que también ofrece 12 horas de autonomía y necesita cuatro horas para cargarse. Por lo demás, en cuanto a pantalla, la tableta es igual. Sobre los precio, como es habitual, hay versiones con publicidad integrada más baratas, y otras que no la llevan que son más caras. En cualquier caso, Amazon Fire HD 8 Plus parte de los 109,99 dólares y llega a Estados Unidos de momento.