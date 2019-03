Los ingenieros de Hyperloop One, la start up que está trabajando para llevar a cabo el sistema de transporte futurista han puesto en marcha las pruebas de la cápsula para pasajeros que los transportará de un destino a otro a gran velocidad. Elon Musk, cofundador de empresas como PayPal o Tesla Motors, ha concebido este sistema y Hyperloop One lo está haciendo realidad.

Te mostramos los avances de los ensayos y las características del futuro sistema de transportes.