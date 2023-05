¿De verdad podemos tragar arañas mientras dormimos?

Seguro que alguna vez lo has oído: "nos tragamos ocho arañas al año mientras dormimos". Esta afirmación puede resultar sorprendente, asquerosa o incluso dar miedo a las personas que tienen miedo de los arácnidos, pero, ¿es cierto que comamos estos animales cuando descansamos?

No, rotundamente no. Durante el sueño las personas no comemos arañas, y existen varias razones que pueden desmentir esta afirmación. La primera "excusa" que tienen las arañas es que las personas somos muy grandes para ellas. De hecho, suelen vernos como parte de su paisaje.

Arañas en casa | iStock

Por otra parte, aunque una persona esté durmiendo, sus funciones vitales siguen siguen en marcha. Por tanto, durante el descanso respira, puede roncar y su corazón continúa bombeando sangre. Esos sonidos o vibraciones molestarían mucho a las arañas, ya que son extremadamente sensibles, como indica 'Britannica'.

Asimismo, las arañas suelen vivir en zonas oscuras y tranquilas, donde tejen poco a poco su red para cazar otros insectos con los que alimentarse. Así que, no suena del todo compatible con meterse en la boca de un humano, que además está húmeda, y que esta persona se la trague sin enterarse.

A pesar de todos estos factores, los expertos reconocen que sí podría ocurrir que una araña entre en una boca mientras una persona duerme. Sin embargo, califica las posibilidades de que esto ocurra de "escasas" e "insignificantes".