Todo lo que sabemos de Langya, el henipavirus surgido en China del que ya hay 35 casos en humanos

El pasado martes un estudio científico publicado por The New England Journal of Medicine alertaba del diagnóstico de 35 personas en China contagiadas de un nuevo virus, de origen animal y de tipo henipavirus, al que se ha llamado henipavirus Langya (LayV).

Según ha informado la agencia EFE, dichos contagios habrían ocurrido en las provincias chinas de Shandong, al este del país, y en Henan, en el centro de China.

Dicho virus de origen animal habría saltado al ser humano, y según el estudio, hasta 26 de los 35 portadores han desarollado síntomas.

¿Cómo se transmite?

Chuang Jenhsiang, director general adjunto de los centros para el control y prevención de enfermedades, ha explicado que no existe evidencia de que dicho virus se transmita entre personas actualmente.

¿Qué animales lo transmiten?

Dicho estudio sugiere también que, en base a un análisis serológico de animales domesticados en China, se encontró el patógeno en las musarañas (25%), quienes podrían ser los principales huéspedes.

El virus también fue detectado en el 2% de cabras y el 5% de perros analizados.

En los dos tipos de henipavirus más conocidos a día de hoy, el virus Hendra (HeV) y el Nipah (NiV), los principales vectores de trasmisión son los murciélagos de la fruta.

Síntomas del henipavirus

El henipavirus Langya tendría como síntoma principal la fiebre. Otros síntomas de la enfermedad en humanos son cansancio, tos, pérdida del apetito, náuseas, irribitalidad, dolores de cabeza y musculares.

También se ha detectado una reducción en los glóbulos blancos, insuficiencia hepática, insuficiencia renal y recuento bajo de plaquetas.