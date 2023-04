Un terraplanista gasta 18.000 euros en demostrar... que la Tierra es redonda

Desde el siglo VI antes de Cristo, algunos astrónomos ya sospechaban que la Tierra era redonda. Sin embargo, en el siglo XXI aún hay quien afirma que no es así, y que el planeta donde habitamos es plano. Se trata del movimiento terraplanista, y Bob Knodel es uno de los que defiende esta ideología.

Sin embargo, su último experimento fue un fiasco para él y una pérdida de dinero. Knodel gastó unos 18.000 euros (20.000 dólares) en demostrar que la Tierra es plana, pero la prueba no salió como él quería. Sucedió cuando rodaba el documental de Netflix 'Behind the curve', 'Tras la curva', según explica 'Daily Mail'.

Con este experimento, Knodel quería refutar las investigaciones sobre que la Tierra es redonda. Para ello, montó una prueba utilizando un giroscopio láser, un invento de 1852 que se utiliza para demostrar la rotación del globo terrestre.

Giroscopio | AlexLMX para iStock

Además de este aparato, Knodel utilizó una cámara para grabar a través de dos agujeros situados en unos paneles. A un lado de los paneles estaba la cámara y en el lado opuesto una persona apuntando hacia ella con una linterna encendida. En la cuarta foto de estas imágenes se ve cómo era el experimento:

La teoría consistía en que si la luz se podía ver con la cámara a través de los paneles y a la misma distancia sobre el suelo, la Tierra sería plana. Sin embargo, en un giro de los acontecimientos, no se pudo ver ninguna luz. Cuando esto ocurrió, lo único que murmuró Knodel fue un "interesante", relata 'Daily Mail'.

Su respuesta fue tal porque el terraplanista había demostrado que la Tierra es redonda, en lugar de plana como él predicaba. Así que señaló en su canal de YouTube que con el giroscopio estaban captando "una deriva de 15 grados por hora"

Para Knodel, el resultado fue "una especie de problema". "Obviamente, no estábamos dispuestos a aceptar eso, por lo que comenzamos a buscar formas de refutar que en realidad estaba registrando el movimiento de la Tierra", añadió el terraplanista.