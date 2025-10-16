La actriz Diane Keaton murió a causa de una neumonía: síntomas y causas de esta enfermedad

El pasado 11 de octubre falleció Diane Keaton, la icónica actriz reconocida por Annie Hall, El Padrino o Manhattan. Nadie se esperaba su muerte, por lo que pilló por sorpresa a buena parte de sus compañeros y seguidores.

Después de días de silencio, la familia de la actriz ha confirmado que Diane falleció a causa de una neumonía y han agradecido los gestos de cariño recibidos por parte de sus fans.

Qué es una neumonía

Tal y como revelan los expertos de la Clínica Mayo, la neumonía es una infección que inflama los sacos aéreos de uno o ambos pulmones. Los sacos aéreos se pueden llenar de líquido o pus, lo que provoca tos con flema o pus, fiebre, escalofríos y dificultad para respirar. En los casos más graves, como el de Keaton, puede provocar la muerte.

Esta enfermedad es más grave en bebés y niños pequeños, personas mayores a 65 años, y personas con problemas de salud o sistemas inmunitarios debilitados.

Síntomas

Los signos y síntomas de la neumonía varían de moderados a graves y dependen de varios factores, como el tipo de germen que causó la infección, tu edad y tu salud en general. Los signos y síntomas moderados suelen ser similares a los de un resfrío o una gripe, pero duran más tiempo.

Los signos y síntomas de la neumonía pueden incluir lo siguiente:

Dolor en el pecho al respirar o toser.

Desorientación o cambios de percepción mental (en adultos de 65 años o más).

Tos que puede producir flema.

Fatiga.

Fiebre, transpiración y escalofríos con temblor.

Temperatura corporal más baja de lo normal (en adultos mayores de 65 años y personas con un sistema inmunitario débil).

Náuseas, vómitos o diarrea.

Dificultad para respirar.

Causas

Muchos gérmenes pueden causar neumonía. Los más comunes son las bacterias y los virus en el aire que respiramos. El cuerpo normalmente evita que estos gérmenes infecten los pulmones. Pero a veces estos gérmenes pueden dominar tu sistema inmunitario, incluso si tu salud es generalmente buena.

Consulta con tu médico si tienes dificultad para respirar, dolor en el pecho, fiebre persistente de 39 ºC o superior, o tos persistente, sobre todo si tienes tos con pus.

Para prevenir esta enfermedad los expertos recomiendan vacunarse, tener una buena higiene, no fumar y mantener fuerte el sistema inmunitario.