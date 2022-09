¿Sientes más dolor por la noche? Este es el motivo

El dolor es una reacción automática del cuerpo cuando algo no está bien, pero no siempre parece tener un motivo lógico. Si fuera así, no sentiríamos más dolor por la noche. Este fenómeno no parece que tenga razón de ser, pero se ha descubierto que está relacionado con algo que nos condiciona a muchas otras cosas: los ritmos circadianos. Esto es lo que estaría detrás del hecho de que solamos sentir más dolor cuando el sol ya se ha ido.

El reloj circadiano se guía por las horas de luz y oscuridad, pero no solo afecta al sueño. Aún no se ha encontrado una explicación de por qué pasa esto, pero tiene que ver con las células. La cantidad de dolor que sentimos está determinada por el ritmo al que las células detectan el dolor.

Cada célula interpreta las señales del cerebro mientras cumple su función. Por la noche, nuestras funciones se ralentizan, así que las células tienen más tiempo para sentir el dolor. Siguen despiertas, pero pueden prestar atención a otros estímulos.

No tenemos ningún sobre esta percepción del dolor, porque el reloj molecular de las células está ligado al ritmo circadiano. El ritmo circadiano está marcado por nuestra genética, aunque puede sufrir pequeños cambios por nuestra rutina. Pero eso no hará que desaparezca el dolor, así que mejor tratarlo de forma adecuada para que sea lo menor posible.

Otra teoría sugiere que, cuando dormidos, el cuerpo está más relajado y por ello respiramos más lento. Esto provoca que el nivel de dióxido de carbono en la sangre aumente, los vasos se dilaten y los nervios se vuelvan más sensibles, por lo que aumenta la capacidad de percibir el dolor.

A eso se suma que, como parece obvio, las temperaturas por la noche bajan, con lo cual también la de nuestro cuerpo, lo que provoca que la percepción de dolor en articulaciones y huesos aumente.

