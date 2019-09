Un estornudo es una expulsión semiautomática y convulsiva de aire de los pulmones a través de la nariz o la boca. Pero en algunas ocasiones esta se repite hasta dos o tres veces sin ningún motivo aparente. Si alguna vez te has preguntado por qué ocurre esto, te contamos el motivo en este vídeo de TecnoXplora.

Cuando estornudas ¿eres de los escandalosos o los discretos? Lo cierto es que algunas personas son un autentico espectáculo de ver y este detalle puede hacernos sentir vergüenza. Nunca te aguantes un estornudo, por mucho que te abochorne que todo el mundo te mire cada vez te pase, por que las consecuencias podrían ser realmente graves.

¿Te habías dado cuenta de que no puedes abrir los ojos cada vez que estornudas? No muchas personas saben que mantener los parpados sin cerrar es una tarea imposible. Si no te lo crees inténtalo y verás como no puedes hacerlo. Pero es que a parte de este hecho hay muchas cosas impresionantes y desconocidas que tienen relación con los estornudos.

Normalmente, estornudamos para deshacernos de partículas extrañas que provocan la irritación de la mucosa nasal. Además, la mayoría de veces al estornudar también realizamos el acto reflejo de sacudir la cabeza hacia adelante. En muchas ocasiones un estornudo, junto a este movimiento, es suficiente para eliminar el cuerpo extraño que provoca la irritación. Pero… ¿por qué en muchas ocasiones encadenamos dos, tres o más estornudos? Te contamos el motivo y todos sus detalles en este vídeo de TecnoXplora.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Un hombre se rompe la garganta por parar un estornudo

Los peligrosos riesgos de aguantarse un estornudo