Los peligrosos riesgos de aguantarse un estornudo

SALUD

Si existe un acto involuntario y natural por antonomasia, ése es el estornudo. Muchas veces nos ponen en situaciones embarazosas y tratamos de reprimirlos para no causar una mala impresión o no hacer ruido. Sin embargo, no estornudar cuando nos lo pide el cuerpo podría ocasionarnos molestias o incluso problemas de salud que no imaginábamos.