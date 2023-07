¿No recuerdas un evento especial? Por qué se da este efecto de amnesia

Llevamos meses esperando un evento concreto como un concierto o una boda. Estamos totalmente seguros de que cuando vivamos ese evento lo recordaremos toda la vida. Sin embargo, al rememorarlo nos damos cuenta de que no nos acordamos. Esto puede deberse a un efecto de amnesia producido por nuestro cuerpo al generar expectativas sobre ese evento concreto.

Fiesta de una boda | iStock

Por qué no recordamos ese evento

Es mucho más común de lo que parece y puede tratarse de una reacción fisiológica de nuestro cuerpo. Estos eventos producen en nosotros ciertas emociones muy intensas, por lo que nuestro cuerpo generalmente reacciona de manera totalmente diferente a las emociones que pueden producirse en un día normal. Cuanta más emoción sintamos, se libera mayor cantidad de norepinefrina. Esta sustancia almacena los recuerdos y ayuda a nuestra memoria a revivirlos.

Cuando un evento en concreto genera demasiada emoción puede desbordarse gran cantidad de esta sustancia, pudiendo confundir al cerebro con una sensación de estrés por recibir demasiados estímulos. Esto provoca que se liberen ciertas hormonas que disminuyen la capacidad de almacenar recuerdos. Además, el cuerpo se prepara para situaciones de estrés conocida como respuesta de lucha o huida.

Tres amigas vestidas de fiesta | iStock

Aunque sabemos que un evento no es una amenaza para nosotros. Las respuestas inmunológicas y fisiológicas a la liberación de la norepinefrina son similares y el cuerpo actúa a raíz de estos estímulos. Para evitar olvidar estos eventos es muy recomendable no consumir ni cafeína ni alcohol para que nuestro organismo asimile de manera correcta la composición de estas hormonas, y podamos recordar el evento y no sufrir esa amnesia.