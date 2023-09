La razón por la que las personas mayores duermen menos que las jóvenes

Conforme nos vamos haciendo mayores, la capacidad para dormir profundamente y durante largos periodos de tiempo disminuye. Las personas mayores son quienes más lo sufren ya que conforme van cumpliendo años no necesitan dormir tanto. ¿A qué se debe? ¿Por qué las personas mayores duermen menos que las jóvenes? Te contamos los detalles.

Son muchas las causas que hacen que las personas mayores duerman bastante menos que las jóvenes. Por ejemplo, la rutina. Las personas mayores están acostumbradas a irse pronto a dormir lo que conlleva que madruguen más al día siguiente. También puede que no hagan tantas cosas como cuando eran jóvenes lo que les haga estar menos cansados. En realidad, estas cuestiones mencionadas dependen de cada individuo, pero también hay dos motivos generales de por qué las personas mayores duermen menos.

El cerebro

Nuestro cerebro, gracias a la luz, sabe más o menos cuando es hora de dormir y cuando toca levantarse.

La luz entra a través de la retina y llega hasta una región cerebral. En el caso del sueño, se controla mediante la liberación de melatonina. Esta hormona se libera durante la noche, en condiciones de oscuridad, y se empieza a inhibir con la luz del día. Por eso, cuando los niveles de melatonina son altos, dormimos, y cuando disminuyen nos mantenemos despiertos.

Los ojos

Conforme vamos creciendo, por lo general la vista nos empeora. De hecho, mucha gente mayor sufre cataratas, una afección caracterizada por la aparición de una opacidad en el cristalino.

El cristalino es la lente que se encarga de enfocar la luz sobre la retina. Por lo tanto, si aparece esa especie de velo sobre la lente, no llega suficiente luz y el cerebro no distingue bien si es de día o es de noche.

Esta es otra de las razones por las que las personas mayores duermen menos. El cerebro, al no distinguir bien el día y la noche provoca que los niveles de melatonina se igualen porque no hay tanta diferencia de luz con respecto al día. Pero no es algo que le pase exclusivamente a la gente que sufre cataratas, sino a una gran parte de la población mayor ya que, como hemos mencionado, a medida que vamos creciendo la vista se va degenerando.