El raro síndrome de Céline Dion que la obligó a dejar los escenarios: afecta a una de cada millón

La cantante Céline Dion lleva años alejada de los escenarios debido al síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica muy poco frecuente que ha afectado directamente a su voz. Aunque en los últimos días han surgido rumores sobre un posible regreso, la artista no ha confirmado por ahora nuevos conciertos.

Este síndrome, que afecta a entre una y dos personas por cada millón, provoca rigidez muscular progresiva y espasmos que pueden volverse cada vez más intensos. En el caso de la cantante, estos síntomas también han alcanzado a las cuerdas vocales, dificultando su capacidad para cantar.

Céline Dion cantando en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París | Reuters

Tal y como revela el medio Mirror, se trata de una enfermedad compleja que a menudo se confunde con otras como la esclerosis múltiple o el Parkinson, lo que puede retrasar su diagnóstico. Aunque su causa exacta no está clara, los expertos creen que podría estar relacionada con una respuesta autoinmune que afecta al cerebro y la médula espinal.

Entre los síntomas más habituales se encuentran la rigidez muscular, espasmos, problemas de movilidad, postura encorvada o pérdida de peso. Además, la enfermedad puede provocar ansiedad, depresión e incluso caídas debido a la falta de control muscular.

Actualmente no existe una cura para el síndrome de la persona rígida, pero sí tratamientos que ayudan a controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida. En el caso de Céline Dion, la artista ha seguido terapias especializadas con el objetivo de recuperar su voz y poder volver a los escenarios en el futuro.