¿Por qué sacamos los pies de la cama cuando dormimos?

Estamos seguros de que muchas veces te has acostado en la cama y el calor insoportable no te dejaba dormir, independientemente de que sea verano o invierno. En muchos de esos casos, ya fuera de manera consciente o de casualidad, has sacado el pie fuera de la manta o edredón y, finalmente, has conseguido conciliar el sueño. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sucede esto?

No es algo que te ocurra solamente a ti, pues hay una explicación científica para este suceso. Se trata de una razón muy simple, y es que sacar el pie fuera de la cama permite regular la temperatura corporal. De esta manera, al final se consigue la temperatura perfecta para que nuestro cuerpo pueda descansar.

Así puedes hacer que tu móvil te lea un cuento antes de dormir | Pexels

Algunos factores que influyen considerablemente en nuestra temperatura corporal son el calor de la habitación, el exterior o, aunque pueda sorprender, la relajación de nuestro cuerpo.

Por su parte, también jugarán un papel fundamental otros aspectos más evidentes, como el calor que producen las mantas y los edredones de la cama.

Hoteles para aprender a dormir | Pixabay

Relacionado con este aspecto también se recomienda utilizar calcetines para dormir, pues de esta manera se podrá regular de manera más rápida la temperatura corporal y c