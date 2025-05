Qué es la permarexia, el trastorno alimentario en el que comer sano se convierte en una obsesión

La anorexia y la bulimia son dos trastornos de la conducta alimentaria que comparten la preocupación por el peso. Ahora, un nuevo término se abre paso: la permarexia, una condición poco reconocida pero cada vez más frecuente. Te contamos en qué consiste.

Tal y como recoge el medio The Conversation, la permarexia se define como un estado mental en el que la persona se siente permanentemente a dieta, incluso cuando no lo está oficialmente. Es una obsesión constante por controlar la comida, contar calorías y mantener un peso considerado "ideal", con miedo intenso a engordar. Aunque no está oficialmente reconocida como un diagnóstico clínico por los manuales psiquiátricos, muchos expertos la consideran una forma de trastorno de la conducta alimentaria (TCA) subclínico.

Los síntomas pueden incluir:

Sentimientos de culpa al comer ciertos alimentos.

Restricciones alimenticias extremas disfrazadas de "hábitos saludables".

Ejercicio compulsivo para "compensar" ingestas.

Autoimagen distorsionada, aunque se mantenga un peso normal o incluso bajo.

Una mujer realiza ejercicio con pesas junto a un entrenador personal | Freepik

El papel de las redes sociales

La permarexia ha crecido en paralelo al auge de la cultura del "cuerpo fit" y los modelos inalcanzables promovidos por influencers y celebridades.

Es muy difícil detectar la permarexia porque muchas veces se esconde detrás de rutinas socialmente aceptadas como comer sano o hacer ejercicio. Pero cuando la motivación principal es el miedo, la culpa o la obsesión con el cuerpo, estamos ante una señal de alarma.

La permarexia puede ser un paso previo a trastornos más graves como la anorexia o la bulimia. Además, como explican los expertos, puede afectar múltiples aspectos del individuo, desde la salud física hasta la mental y las relaciones interpersonales, con importantes consecuencias para su calidad de vida.

La prevención pasa por la terapia cognitivo-conductual, que se ha revelado como una de los tratamientos más efectivos; asesoramiento nutricional y contar con una red de soporte con familiares, amigos o grupos de apoyo.