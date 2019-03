¿Qué es peor: la glucosa o la fructosa?

EL AZÚCAR ESTÁ RELACIONADO CON LAS ENFERMEDADES METABÓLICAS Y VASCULARES

Un nuevo estudio publicado en la revista American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology concluye que el tipo de azúcar que consumimos -y no solo la cantidad que tomamos de él- puede determinar el riesgo de padecer enfermedades metabólicas y vasculares.