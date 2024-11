¿Qué palabra usan las personas con alta inteligencia emocional para persuadir?

Seguro que en algún momento te has sentido más influenciado de lo normal durante una conversación, y aunque te pueda parecer que se debe solo al carisma y personalidad de esa persona, hay otros factores clave que usan para sentirse así. El vocabulario que emplean es esencial para las personas denominadas con alta inteligencia emocional.

Discusión | iStock

Los estudios publicados en Journal of Experimental Social Psychology esclarecen este tema, y es que el uso de ciertos pronombres son clave para la receptividad del otro.

El uso de pronombres como nosotros, en lugar de tú, aumentan la receptividad e influyen significativamente en la persuasión de la persona a la que estamos tratando de convencer, principalmente en situaciones donde haya una disparidad de opiniones y confrontaciones.

Para poder entenderlo mejor pongamos un ejemplo: Durante la conversación en vez de culpar a la otra persona por no entender tu argumento u opinión y emplear frases como "no estás entendiendo nada", dará mejores resultados enfocarlo desde nuestra perspectiva, enfocándolo desde nosotros, como por ejemplo con algo como "tal vez no estoy explicando muy bien esta parte".

El estudio muestra que el uso del pronombre tú, está destinado a ser un refuerzo positivo, cuando la posición y opinión ya están bien expuestas, percibiéndose así por la otra persona como una llamada de atención positiva.