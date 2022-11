¿Por qué los canguros solo viven en Oceanía?

Los marsupiales comenzaron a aparecer en pleno periodo Cretácico, hace entre 145 y 65 millones de años. Por esa época, Pangea, el supercontinente que aunaba todos los territorios de la Tierra, ya había comenzado a separarse, y los marsupiales poblaron Gondwana, continente que correspondería a las actuales África, América del Sur, la Antártida, India y Australia.

En la actualidad existen unas 270 especies de marsupiales de las cuales 200 habitan en Oceanía. Si se habla de canguros, ahora existen 60 especies, pero la gran mayoría habitan en Australia u otros países de Oceanía como Nueva Zelanda.

Pero cuando la Tierra estaba organizada de otra manera, los canguros también poblaron otras zonas de África, América y Europa. De hecho, el origen de estos marsupiales se sitúa en América del Sur, según 'WorldAtlas'.

Millones de años más tarde, cuando la separación de Pangea se iba forjando y los continentes iban situándose en su ubicación actual, los canguros pasaron a Australia a través de la Antártida, antes de que esta se desplazara al sur y se congelara.

Desde entonces, los canguros se han adaptado bien a su hábitat en Australia y parte de Oceanía. Sin embargo, que no hayan sobrevivido en otras zonas no solo depende del clima. Los canguros son animales marsupiales; es decir, no se desarrollan por completo en el útero materno, y son herbívoros.

A pesar de ser mamíferos, estos animales comen plantas. Por tanto, en comparación con otros mamíferos carnívoros, están en desventaja, ya que pueden ser presa pero no cazadores. Esa sea, quizás, otra explicación para afirmar por qué los canguros solo persisten en una zona tan aislada, y es que en Australia y Oceanía no cuentan con estos competidores o cazadores.

