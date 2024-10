No te preocupes: escribes mejor que ChatGPT. Al menos por ahora

El argumento es similar a uno milenario: el del mito de Pigmalión, la obra de hace 2000 años del poema de Ovidio "Metamorfosis", en el que un artista se enamora de una estatua que él mismo esculpió. El motivo se ha utilizado innumerables veces, la más reciente, y algunos podrían decir que de un modo identificable, en películas de gran éxito como Her y Ex Machina.

Esto se traslada a una de las dudas más recientes de la tecnología y el arte: quién escribe una historia mejor, ¿tú o ChatGPT?

Esta es la duda que abordó Nina Beguš, investigadora y profesora de la Escuela de Información y el Departamento de Historia de la Universidad de California en Berkeley. Aprovechando su experiencia en literatura comparada y su conocimiento de la IA generativa, Beguš probó este escenario en cientos de humanos y respuestas generadas por IA. Sus hallazgos, publicados en Humanities and Social Sciences Communications, ofrecen una ventana al funcionamiento interno y las limitaciones actuales de las herramientas de IA generativa como ChatGPT.

Los resultados muestran que la IA generativa se está volviendo mucho más sofisticada. Pero por ahora, parece que la escritura creativa de calidad sigue siendo el ámbito de los narradores y los escritores humanos.

"Las humanidades pueden revelar mucho sobre las fortalezas y debilidades de estas nuevas herramientas de IA – explica Beguš -. La ficción, en particular, ofrece una ventana al imaginario cultural colectivo (el conjunto compartido de narrativas, ideas y símbolos) que las máquinas han heredado de nosotros".

El trabajo de Beguš es parte de un nuevo campo de investigación que ella llama "humanidades artificiales", una disciplina enfocada en el uso de la historia, la literatura y otras materias de humanidades para agregar profundidad al desarrollo de la IA.

Antes de poder comenzar su investigación, Beguš necesitaba decidir sobre una estructura narrativa común para comparar las respuestas humanas con las de los modelos de IA generativos y se decidió por el mito de Pigmalión.

Beguš le pidió tanto a los humanos como a las herramientas de IA ChatGPT y Llama que escribieran una historia basada en uno de dos breves mensajes: "Un humano creó un humano artificial. Entonces este humano se enamora del humano artificial" o "Un humano creó un humano artificial. Luego, otro humano se enamora del humano artificial".

Beguš obtuvo 250 respuestas escritas por humanos, así como 80 historias de herramientas de IA generativas. Luego revisó los detalles de cada respuesta, incluido cómo hablaban sobre género y sexualidad, raza y etnia, y cultura. También evaluó la complejidad de sus arcos narrativos generales.

Tanto los humanos como los sistemas de IA mostraron una comprensión común del mito de Pigmalión inherente a la indicación. Eso no fue sorprendente, ya que los modelos de IA se entrenan con millones de textos escritos, mientras que los humanos tienen una tendencia a recurrir a puntos de referencia de la cultura pop durante los estallidos de creatividad.

Pero hubo diferencias. Mientras que los humanos escribían narrativas más ricas y variadas, los sistemas de IA generaban versiones similares de la misma historia una y otra vez con apenas pequeñas alteraciones. Estas narrativas carecían de tensión y estaban plagadas de clichés.

"Los personajes eran planos, genéricos y desmotivados", añade Beguš.

Pero hubo una sorpresa. Las primeras versiones de ChatGPT no indicaban si los humanos o sus creaciones eran hombres o mujeres. Pero los modelos de IA más nuevos, como ChatGPT 4, que se crearon con más información sobre los valores humanos progresistas del siglo XXI, produjeron una escritura más inclusiva. Una cuarta parte de esas historias incluían intereses amorosos del mismo sexo. Una incluso incluía una relación poliamorosa.

"Estos textos allanaron el camino para una comprensión más profunda del amor y la humanidad y lo que significa ser humano – explica la autora principal del estudio -. En comparación, solo el 7% de las historias creadas por humanos presentaban relaciones del mismo sexo. Todo esto me lleva a una duda. Me pregunto si mis nietos se sorprenderán cuando les diga: "Tu abuela solía escribir desde cero". Escribir es una actividad humana esencial. Necesitamos escritores de calidad para crear historias de calidad. Tengo mucha curiosidad por saber qué información podrán obtener los escritores de las máquinas, si hay algo que sea realmente valioso, que valga la pena. Hasta ahora, no creo que haya habido mucho. Pero, no obstante, esta tecnología está transformando la escritura".