¿Podría morir alguien por hacerle cosquillas?

Desde pequeños relacionamos las cosquillas con la diversión porque cada vez que nos las hacen nos reímos. Pero esta es solo una falsa sensación, y la realidad es que las cosquillas pueden causarnos daños graves.

¿Qué son las cosquillas?

Se trata de un mecanismo de autodefensa del organismo, tal y como demostró un estudio de la Universidad de LinKöping (Suecia) publicado en Proceedings of National Academic of Sciences. Las cosquillas son una reacción involuntaria que obliga al cuerpo a mantenerse alerta, para alertarnos de cualquier posible peligro, como por ejemplo prevenir los ataques de una araña. Al sentir ese cosquilleo, el cerebro activa la corteza somatosensorial que procesa el tacto, y la corteza cingulada anterior que gestiona la sensación agradable. Cuando se activan a la vez, provoca que realicemos movimientos corporales involuntarios así como una risa nerviosa que no podemos controlar.

Pero, ¿podrían matarte?

Hacer cosquillas a otra persona no causa diversión, sino que crea una situación de estrés para el cuerpo. Esto puede derivar en fallos respiratorios como espasmos o asfixia, pero también podría causar fallo cardíaco. Por lo que se puede afirmar que sí es posible morir por cosquillas.

Sin embargo, es importante aclarar que estos casos son muy extraños y casi anecdóticos. Para que esto pase, la persona tendría que padecer dolencias previas graves.

Era un método de tortura

Las cosquillas no siempre han tenido una connotación positiva. De hecho, era un método de tortura china empleado principalmente por la dinastía Han ((206-220 d.C) como castigo para criminales o traidores, ya que era muy dañina pero no dejaba marcas. Sin embargo, no existen registros de "muerte por cosquillas". Así lo resalta Irene Thompson en su libro 'A to Z of Punishment and Torture'. También afirma que este tipo de torturas se ponían en práctica también en otros lugares del mundo, como en la antigua Roma, donde los pies de los criminales eran sumergidos en una sustancia y luego una cabra los lamía.

