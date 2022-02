La nariz de tu perro equivale a su huella dactilar

La nariz de un perro es lo que le hace único y diferente. Gracias a ella, estos animales son capaces de percibir olores imposibles, superando entre 10.000 y 100.000 veces la capacidad olfativa de un ser humano.

Una de las curiosidades más sorprendentes y que a la vez no es muy conocida, es que el hocico de los perros es único y no existe otro igual. Es decir, su nariz es su símbolo de identidad, su huella, al igual que nosotros los humanos no poseemos una huella dactilar igual a la de otra persona, ellos tienen huellas nasales totalmente diferentes.

Debido a que los orificios nasales y las líneas que los conforman no son iguales a las de otro perro, a través de la nariz podríamos conformar una huella nasal que nos ayude a identificar a nuestros amigos de cuatro patas.

¿Podría la huella nasal de los perros sustituir a los microchips en el futuro?

Muchos nos preguntamos si la nariz de los perros serviría como método de identificación en el caso de que un perro se pierda o haya sido abandonado, y no lleve collar o el microchip falle. La respuesta es sí, sería una posible medida a tomar.

En algunos estados de los Estados Unidos, esta novedosa medida ya se ha puesto en marcha con empresas como Dognose ID. Esta empresa considera que es preferible utilizar esta forma, que es totalmente indolora, para identificar a nuestras mascotas, además de que es más fiable que los chips porque estos podrían perderse o ser robados.

Otra empresa que ha dado un salto muy innovador en el reconocimiento de perros es Megvii. Gracias a la inteligencia artificial, esta empresa ha podido desarrollar un software que permite escanear la nariz de un perro y así poder identificarlo con el móvil.

El reconocimiento de nuestras mascotas a través de la huella nasal es el futuro. En Estados Unidos ya se está implementado esta medida como método de identificación, en ciudades como Minnesotta, Nashville y cuatro más. Pese a que aún queda mucho camino por recorrer en este sector, estas innovadoras ideas irán incorporándose en el mundo canino estableciendo una base de datos que posea todos los canes que existen en cada país.

