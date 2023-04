Nacer por cesárea afectaría los resultados académicos

En España la tasa de cesáreas aumentó casi un 10 % en la última década y actualmente uno de cada cuatro nacimientos se produce por cesárea en nuestro país, superando la tasa señalada por la OMS que habla de un 15 %.

Más allá de las diferencias para la madre durante el parto y de la visión sociológica de los partos por cesárea (detalles que merecen varios estudios y revisiones), son muchos los análisis científicos que abordan, desde una perspectiva fisiológica la diferencia entre ambos tipos de parto.

Por ejemplo, un estudio señala que la depresión y la ansiedad en las mujeres embarazadas pueden estar relacionadas con el tipo de parto que tienen. Pero, y aquí comienza el objeto de este artículo, el parto por cesárea según algunos resultados, también tienen un efecto en los hijos.

Los bebés que nacen por cesárea no tienen las mismas bacterias saludables que los que nacen por vía vaginal. Aún así esto se puede resolver de acuerdo con una investigación realizada por la Universidad de Rutgers publicada en 'Med'.

A eso se le sumaría las conclusiones de otro estudio que señala una mayor posibilidad de sufrir enfermedades digestivas en bebes nacidos por cesárea. "Nuestro estudio es el más grande en este campo y muestra nuevas asociaciones interesantes entre la cesárea y un mayor riesgo de enfermedad de Crohn más adelante en la vida. Nuestra hipótesis es que el mecanismo subyacente podría ser el microbioma intestinal, pero más estudios tendrán que confirmarlo", explica la autora principal Anna Löf Granström, del Instituto Karolinska, en Suecia.

Y entonces sí llegamos al título de la noticia: ¿afecta el tipo de parto al rendimiento futuro? Un reciente estudio, publicado en el 'Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavic' ha realizado en Dinamarca entre más de 1,4 millones de niños y niñas nacidas entre 1978 y 2000, concluye que las posibilidades de graduarse de la educación secundaria inferior y superior fueron significativamente menores para los niños nacidos por cesárea. Sin embargo no había diferencias importantes en los promedios de calificaciones.

"La cesárea es un procedimiento bastante común. Afortunadamente, los niños nacidos por cesárea no parecen rendir menos en el sistema educativo danés en comparación con los niños nacidos por parto vaginal; sin embargo, parecen tener menos posibilidades de graduarse – explica la autora principal Agnes Kielgast Ladelund–. Estos son resultados interesantes, relevantes para la discusión nacional de los pros y los contras de la cesárea".

Para llegar a esta conclusión se analizaron datos sobre embarazos, nacimientos, padres y madres, calificaciones escolares e inteligencia de los niños de los registros daneses, tanto para padres y madres como para los hijos. Se tuvo en cuenta si habían nacido en el país, si eran inmigrantes, cómo estaba formada la unidad familiar… diferentes variables que podían afectar el resultado, con el objetivo de ser lo más equilibrado posible.

Los resultados coinciden en parte con un estudio previo, realizado en Suecia y que analizaba un número similar de nacimientos entre 1982 y 1995. De acuerdo con la conclusión de los autores se detectó "una ligera asociación entre el nacimiento por cesárea y el rendimiento escolar. Sin embargo, el efecto fue bastante pequeño y, dada la naturaleza compleja de la relación, debe interpretarse con cautela".

Esto podría indicar que existe una relación entre el tipo de nacimiento y el rendimiento académico… sea significativa (como en el estudio danés) o no tanta (como afirman los resultados suecos). Pero… Si bien ambos estudios han contemplado numerosas variables, los dos están centrados en sus propios países y teniendo en cuenta que parte de la "responsabilidad" de la diferencia entre cesárea y parto natural reside en la microbiota y que esta varía según las zonas geográficas, habría que analizar un universo similar en países más lejanos.

Como por ejemplo Nueva Zelanda. Un estudio realizado en el año 2020 en más de 111.000 bebés nacidos entre 1996 y 1998, no encontró ninguna relación entre el nacimiento por cesárea y un menor rendimiento académico. Por lo tanto, puede que Suecia y Dinamarca hayan obtenido esos resultados por una similitud en la microbiota o porque el sistema educativo es diferente al de Nueva Zelanda, lo que sí está claro es que son estudios muy localizados y hasta que no se comparen más países, afirmar que una cesárea afecta el rendimiento académico, no es real. A menos que hablemos de casos específicos como Suecia y Dinamarca.