El motivo por el que si estás pensando en ponerte pelo es mejor que lo hagas cuanto antes

Si estás pensando en hacerte un injerto de pelo, quizás no deberías esperar mucho. Y es que, puede que no lo sepas, pero los implantes capilares no son una solución mágica para cuando ya no queda ni un pelo. Te contamos los detalles.

Tal y como explica en un vídeo Álvaro Fernández, el conocido Farmacéutico Fernández en redes, esperar a que se caiga más el pelo para hacerse un injerto no es la mejor idea. Y hay varias razones que lo explican:

Cuanto más pelo conservas, mejores son los resultados : se puede trabajar con la densidad existente y reforzarla.

: se puede trabajar con la densidad existente y reforzarla. Hay un punto en el que ya no hay suficiente zona donante (la parte de donde se extrae el pelo) como para cubrir las zonas afectadas.

(la parte de donde se extrae el pelo) como para cubrir las zonas afectadas. Y no solo hablamos de estética: también de salud capilar y mantenimiento a largo plazo.

En definitiva, "cuando la alopecia está muy avanzada y hay muy poca densidad folicular, los tratamientos ya no sirven y los trasplantes ya no agarran", dice el experto. Los implantes capilares son más efectivos cuando aún hay pelo y esperar demasiado puede limitar o incluso impedir las opciones.

Por ello, si te preocupa la caída, actúa pronto. La prevención y el tratamiento precoz marcan la diferencia.