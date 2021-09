El misterioso objeto que emite ondas de radio desde el centro de la galaxia

No es la primera vez que se detectan ondas de radio provenientes del espacio, sin embargo, en esta ocasión el misterio tiene desconcertado a un grupo de científicos de la universidad australiana de Sidney, que no consiguen identificar el objeto que las emite, debido a que se comporta de una forma prácticamente impredecible. El estudio será publicado en 'The Astrophysical Journal', pero ya puede leerse aquí.

El equipo, dirigido por Ziteng Wang utilizó para este descubrimiento el radiotelescopio ASKAP (Australian Square Kilometer Array Pathfinder), uno de los más sensibles del mundo. Gracias a sus 36 antenas ha sido posible detectar las ondas de radio, que son extremadamente difíciles de localizar debido a su comportamiento irregular: el objeto emite señales durante semanas y de pronto desaparecen por completo. Son además unas ondas muy polarizadas, lo que significa que hay una desviación en la oscilación de la onda electromagnética.

Este objeto misterioso no fue descubierto hasta finales del año 2020, a pesar de que durante la ronda de observación del propio radiotelescopio, entre abril de 2019 y agosto de 2020, aparece hasta en 13 ocasiones. Se encuentra muy cerca del centro de nuestra galaxia.

En el estudio, el equipo de astrónomos ha intentado averiguar de qué clase de objeto se trata, y no han conseguido atribuir las ondas de radio a ningún cuerpo celeste conocido. Ya han sido descartadas las estrellas binarias, que emiten diferentes longitudes de ondas y se esconden entre sí, pero esta hipótesis ha sido descartada porque dichas estrellas también pueden ser detectadas por telescopios de rayos X, y este no es el caso. También pensaron que podría ser un púlsar, son estrellas de neutrones de rápida rotación, que emiten ondas de radio a la Tierra, pero estas son perfectamente regulares, como una especie de faro. Por lo tanto tampoco responde al caso de ASKAP J173608.2-321635.

El intrigante centro de la galaxia

Con lo único con lo que los científicos han encontrado parecido ha sido con otro tipo de misteriosas señales procedentes del centro de la galaxia, conocidas como 'Transitorios de Radio del Centro Galáctico' (GCRT), de las cuales también se desconoce su origen. Hasta el momento se han detectado tres, todas en la década de los 2000. Para poder confirmar si se trata de otro GCRT, será necesario más tiempo de investigación.

