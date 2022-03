Mike Tyson vende gominolas de marihuana con forma de oreja mordida

La empresa de productos derivados del cannabis de Mike Tyson, ha presentado su nuevo producto: 'Mike Bites'. Estas son unas gominolas de marihuana que tienen la forma de una oreja mordida. Justo como se la dejó el exboxeador y empresario a Evander Holyfield en el combate de 1997.

Aquella noche del 28 de junio, Tyson se batía en el ring en el campeonato mundial de peso pesado. Pero, en un momento, Tyson mordió la oreja de Holyfield y le arrancó un trozo de oreja a su oponente. Inmediatamente fue descalificado, aunque ahora se aproveche de ese momento para hacer negocio.

Qué más venderá Tyson

Mike Tyson es conocido por defender el cannabis y poseer una empresa especializada en vender productos derivados del mismo. En Tyson 2.0, el exboxeador vende varios productos, como cogollos de marihuana, los cigarros con esta sustancia ya preparados o bebidas basadas en el cannabis, entre otros.

Por otra parte, Tyson 2.0 podría estar siendo muy rentable. Según ha informado 'RepublicWorld', la empresa del exboxeador podría estar ganando hasta un millón de dólares al mes con la venta de sus productos derivados de la marihuana.

Tyson bromea con Holyfield sobre su oreja y las gominolas

Asimismo, el exboxeador también ha lanzado un podcast, 'Hot Boxin', que realiza desde su rancho. En uno de los episodios de su programa, Tyson ha invitado a colaborar al rival al que mordió la oreja: Holyfield. El boxeador damnificado en 1997 ha recuperado su relación con Tyson, e incluso ambos han bromeado con el incidente de aquel combate.

Durante la grabación del podcast, ambos exdeportistas comentaron el incidente y, además, Holyfield relató que la gente le sigue preguntando cosas relacionadas con el mordisco como: "¿Cómo vas a perdonar algo así?".

Holyfield también mordió a una persona

Como respuesta a esa pregunta, Holyfield admitió que él también dañó a alguien como le hizo Tyson a él: "Digo, todo lo que alguna vez sucedió, en algún momento, lo hice. Mike me mordió, digo que también mordí a alguien, solo que no estaba en la televisión". Sin embargo, Holyfield achacó este ataque a una conmoción: "Mordí a un tipo en el hombro, me soltó y no sabía que cuando tuviste una conmoción cerebral, también morderías".

En respuesta a lo que contó Holyfield, Tyson le hizo una propuesta comercial a su exrival: "Es posible que esté en el negocio porque vamos a hacer algunas orejas sagradas. Algunos comestibles [de la oreja] a los que les quitaron un mordisco". A lo que Holyfield respondió: "Bueno, podría hacer eso".

