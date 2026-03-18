Mezcla rasgos de cerdo, conejo, canguro y dinosaurio: así es la extraña cría que ha nacido en Valencia

Un nacimiento poco común ha llamado la atención en Valencia. En Bioparc Valencia ha nacido una cría de cerdo hormiguero, un animal tan desconocido como sorprendente por su aspecto.

Y no es para menos: este pequeño mamífero combina rasgos que recuerdan a varios animales. Tiene el hocico parecido al de cerdo, orejas de conejo, cola similar a la de un canguro, garras de dinosaurio y una pegajosa lengua, lo que ha despertado la curiosidad tanto de visitantes como de científicos.

Pero más allá de su apariencia, el nacimiento es clave. Este parque valenciano es el único en España que participa en el programa internacional de reproducción controlada de esta especie africana, por lo que cada nueva cría supone un avance en su conservación.

El cerdo hormiguero es un animal difícil de observar en la naturaleza, lo que hace que este tipo de nacimientos sean especialmente relevantes para estudiar y proteger la especie.

El animal ya puede verse junto a su madre en su madriguera y su evolución está siendo positiva, bajo la supervisión constante del equipo del parque, que sigue de cerca su desarrollo en sus primeras semanas de vida.

El cerdo hormiguero está considerado por muchos como un "animal imposible" por su mezcla de rasgos físicos. En realidad, se trata de una especie única, adaptada para excavar y alimentarse principalmente de hormigas y termitas.

Este nacimiento no solo permite conocer mejor a este extraño mamífero, sino que también refuerza la importancia de los programas de conservación para proteger especies poco conocidas.