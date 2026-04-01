Luna Rosa: ¿Cuándo y a qué hora podrá verse la luna llena de abril?

¿A quién no le gusta ver cada mes la luna llena? Un fenómeno astronómico espectacular durante el cual muchos sacan sus móviles o sus cámaras para tratar de sacar la mejor fotografía del satélite. Pues bien, preparen sus dispositivos electrónicos porque la de abril está a la vuelta de la esquina.

La Luna Rosa, nombre con el que se conoce la luna llena de abril, será visible en su máximo esplendor este jueves 2 de abril. El nombre de esta luna llena proviene de antiguas tradiciones que vinculaban cada fase lunar con las condiciones meteorológicas de la época. En abril, el florecimiento del flox musgoso, una especie de planta que es rosa, dieron origen a la denominación Luna Rosa.

Sin embargo, no quiere decir que la Luna vaya a verse de color rosa. En esta ocasión, el satélite se percibirá más grande y luminoso, pero con el mismo color blanquecino de siempre.

Luna Rosa en Italia | Getty

Esta luna llena podrá observarse en su plenitud desde la madrugada, cuando podrá verse con una magnitud del 100%. En concreto, alcanzará su punto máximo a las 4:11 horas en España peninsular. Para disfrutar de un auténtico espectáculo, se recomienda observarla durante esa misma noche, cuando permanecerá visible durante gran parte de la madrugada.

Para disfrutar lo máximo posible de la Luna Rosa, se recomienda:

Ubicación ideal: busca un lugar alejado de la contaminación lumínica para apreciar la luminosidad plena de la luna llena.

busca un lugar alejado de la contaminación lumínica para apreciar la luminosidad plena de la luna llena. Instrumentos ópticos: si posees binoculares o un telescopio, úsalos para explorar en detalle a la Luna Rosa, aunque a simple vista se podrá disfrutar también.

Todas las lunas llenas del año

Este año, hay un total de 13 lunas llenas. Estas son las siguientes: