Leucemia mielógena crónica: así es el cáncer que padece Frank Cuesta

Frank Cuesta fue diagnosticado hace 15 años de cáncer, concretamente de una leucemia mielógena crónica (LMC), conocida como leucemia acelerada, en la que la médula ósea produce demasiados glóbulos blancos. ¿Qué es y en qué consiste exactamente esta enfermedad? Te contamos los detalles.

Tal y como recoge la revista médica Medline Plus, la leucemia mielógena crónica es un cáncer que comienza dentro de la médula ósea, el tejido blando en el interior de los huesos que ayuda a formar todas las células sanguíneas. Esta enfermedad ocasiona un crecimiento incontrolable de células inmaduras y maduras que forman un cierto tipo de glóbulos blancos llamados células mieloides. Las células enfermas se acumulan en la médula ósea y en la sangre. La causa de la LMC está relacionada con una anomalía cromosómica llamada cromosoma Filadelfia.

Causas

Hay pocos factores de riesgo que puedan aumentar la posibilidad de aparición de esta enfermedad, aunque algunos de ellos podrían ser:

Exposición a altas dosis de radiación .

. La edad, aunque el riesgo continúa siendo muy bajo incluso a medida que se envejece. Además, es más frecuente en hombres.

Síntomas

Los síntomas de la LMC varían según la fase de la enfermedad. A grandes rasgos pueden incluir fatiga persistente, pérdida de peso sin causa aparente, sudores nocturnos, fiebre, dolor o sensación de plenitud en el lado izquierdo del abdomen debido al agrandamiento del bazo, dolor óseo, infecciones frecuentes, sangrado o hematomas fáciles.

Ahora, a través de un reciente vídeo publicado en su cuenta de YouTube, el aventurero ha explicado que ha empezado de nuevo con el tratamiento para controlar la enfermedad. "Todos los enero me tienen que meter un mogollón de cosas ahí por la médula y hacer unas cosas", dice.

La misma medicación le ha provocado algunos cambios en su aspecto, aunque asegura que es parte del proceso. Aclara que aunque se le ve con menos peso y sin pelo tanto en la cabeza como en las cejas, "es una cosa normal y no es que me esté muriendo ni que me esté pasando nada malo, es para mantenerse. A veces, hay que pasarlas putas durante un tiempo para estar mejor".