¿Hay que desenchufar el microondas cuando no se use?

Aunque parezca inofensivo, mantener enchufado el microondas en todo momento puede estar afectando tanto a tu seguridad como a tu cartera, ya que, aunque no lo parezca, tiene más inconvenientes de los que imaginas.

Los expertos recomiendan desenchufarlo cuando no se use por varios motivos. En primer lugar, por el llamado consumo fantasma de electricidad, donde, aunque el microondas no esté en funcionamiento consume energía únicamente por estar enchufado, sobre todo aquellos que cuentan con una pantalla o reloj digital. Aunque el consumo sea pequeño, incrementa la factura mensual sin que te des cuenta.

Microondas | Pexels

Por otro lado, existe el riesgo de cortocircuitos, ya que, al estar continuamente conectado, este está expuesto a las subidas de tensión o picos eléctricos, llegando a generar daños en el mismo e incluso convertirse en un peligro para el hogar. Este factor tiene mayor importancia en zonas de tormentas frecuentes.

Finalmente, otro de los factores es la exposición a campos electromagnéticos, ya que desde hace tiempo se ha estado estudiando los posibles efectos en la salud, y aunque la Organización Mundial de la Salud no haya encontrado una evidencia concluyente de que puedan causar efectos adversos, reconoce que aún se necesitan más investigaciones que evalúen los posibles efectos a largo plazo. Por esto mismo muchas personas optan por desenchufar el microondas cuando no lo usan para minimizar el posible riesgo que pueda generar.