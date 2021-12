El final de la pandemia está muy cerca y este hilo de Miguel Marcos detalla cómo ocurrirá

El prestigioso médico internista e investigador, Miguel Marcos, responde mediante un hilo en la red social Twitter a algunas de las preguntas más escuchadas estos días respecto a la pandemia: ¿No se va a acabar nunca? ¿Vamos a tener que vivir siempre así?

La llegada de la variante Ómicron y el masivo aumento de los contagios a preocupado a una mayoría de la población, que teme no volver a disfrutar del estilo de vida que teníamos en 2019. Sin embargo, Marcos intenta tranquilizar a sus seguidores con esta explicación de por qué parece que la actual pandemia está cerca de transformarse en endemia.

A pesar de que resulta imposible predecir con exactitud el futuro del virus, existen algunos signos que, según el doctor nos hacen pensar en un futuro más halagüeño. De una situación de descontrol absoluto como la que vivimos actualmente, pasaríamos a un escenario mucho más controlada, con un número de casos anuales graves muy inferior, o incluso limitado a momentos concretos del año.

Miguel Marcos valora tres posibles puertas de salida, y la probabilidad de que cada una de ellas se convierta en realidad una vez logremos salir de la conocida como sexta ola:

1- Erradicación de virus, como ya ocurrió con el SARS-CoV-1. Una solución que el experto considera que "se antoja ya imposible en este momento".

2- Que se aparezca solamente por brotes aislados, como ocurre con el Sarampión, principalmente por las personas no vacunadas. "Dada la elevada transmisibilidad del virus y el elevado número de personas que o no se han vacunado no se quieren vacunar en todo el mundo, esto también parece improbable", valora Marcos.

3- Que se convierta en una infección endémica, como ocurre con otros virus como la gripe, que provoca varios brotes cada año con diferentes características. Esta, para el experto, es la opción que parece tener mayor probabilidad, y podría hacerse efectiva muy pronto:

Según su explicación, el número de casos leves y graves dependerá de nuestra inmunidad (natural y adquirida mediante la vacuna), la capacidad del virus de mutar y todas las variantes que puedan ir surgiendo y, por supuesto, de nuestras situación individual: "Podría afectar sobre todo a inmunodeprimidos y ancianos o también a partir de 50-60 años (esto es más improbable, como es lógico). No podemos saber los detalles todavía".

¿Será necesario vacunarse cada año?

El doctor Miguel Marcos considera improbable que la totalidad de la población necesite vacunarse una vez al año, aunque sí ve posible la necesidad de una dósis extra y la vacunación anual sólo en determinados grupos de riesgo.

Sobre el futuro más próximo, Marcos se expresa así: "Podríamos salir de esta ola, tener un periodo prolongado con pocos casos como ha habido de la quinta ola para acá y luego tener otro pico más pequeño y otro más grande en invierno (es decir, un "mini-2021" con un pico de casos en verano y otro en invierno)".

Como broche final, y para levantar nuestro ánimo, el doctor nos recuerda que estamos mejor que hace un año y que la situación seguirá mejorando, que pronto conoceremos muchas más cosas sobre la COVID que nos ayudarán a continuar progresando y que, aunque las vacunas no sean perfectas, desde luego funcionan.