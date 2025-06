Le diagnostican cáncer a pesar de llevar una vida muy saludable: este es el motivo

A veces resulta complicado entender cómo una persona que come sano, hace deporte, duerme bien... puede padecer alguna enfermedad. Sin embargo, la respuesta no está en el estilo de vida de ahora, sino en el de antes. Te contamos los detalles.

El medio Daily Mail recoge el caso de Danni Duncan, una mujer de 39 años que fue diagnosticada con cáncer de intestino a pesar de llevar una vida muy saludable y estar en forma. ¿El motivo? La comida que tomaba cuando era niña.

"Durante los últimos cuatro años he comido entre el 80 y 90% de alimentos integrales, utilizamos productos no tóxicos en casa, no bebo mucho alcohol, hago ejercicio todos los días y como una dieta rica en fibra", explica en un vídeo publicado en Instagram.

Al no tener antecedentes familiares de la enfermedad, Danni quedó atónita con la noticia que le dieron tras realizarse una colonoscopia el mes pasado.

El motivo, como hemos mencionado, estaba en la alimentación de su infancia. El médico le mencionó que "los químicos en los alimentos, los carcinógenos a través de la carne roja quemada, asada, el tocino, el jamón, son factores ambientales a los que estuvimos expuestos en los años 90 y no conocíamos los efectos a largo plazo hasta ahora".

Además, Duncan agregó que la exposición a productos de limpieza durante la infancia fue otro "factor ambiental" que el médico había enumerado como causa potencial.

A raíz de su diagnóstico, ha instado a padres como ella a "dejar de alimentar a los niños con alimentos ultraprocesados". Y es que puede que ahora mismo no tengan ningún efecto ni desarrollen ninguna enfermedad, pero el cuerpo tiene memoria y lo que hoy puede parecer una tontería, en unos años puede convertirse en algo mucho más grave.