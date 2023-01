¿Existen colores que no podemos ver?

De pequeño habrás pensado que los colores del arcoíris son todos los colores que existen junto a las diversas tonalidades de cada uno, pero ¿son los únicos colores que hay? Existen muchas tonalidades de colores y cada vez se descubren más; sin embargo, no todas las personas tienen la oportunidad de apreciarlos, solamente una pequeña parte de la población es capaz de distinguir tonalidades que nadie más puede ver. Es complicado saber si uno tiene esta característica o no, porque no eres consciente hasta que lo comparas con otra persona.

Cuáles son las razones para saber si eres capaz de identificar más colores

Uno de los motivos es el ojo humano, que está formado por dos tipos de células, unas que identifican principalmente la luminosidad y otras que son receptores de color. Normalmente existen 3 tipos de receptores de color, asociados al rojo, azul y verde. Sin embargo, hay personas que tienen 4 receptores de color.

Se debe principalmente a una mutación de un gen que crea 4 tipos de receptor, entre el verde y el rojo, que permite que las personas detecten tonalidades que nadie más puede visualizar. Una persona de 3 tipos de receptores puede identificar hasta 1 millón de tonalidades distintas, sin embargo, una persona con 4 receptores puede llegar a distinguir 100 millones de colores.

Si eres una de las personas afortunadas seguro que, aunque puedas distinguir tantas tonalidades, tienes dificultad a la hora de describirlas porque la diferencia que tienen es pequeña. Curiosamente, este fenómeno es muy habitual, pero sobre todo más en mujeres que en hombres. Tras varios estudios se ha llegado a la conclusión de que el 10% de la población tiene esta capacidad de identificar más colores que los demás.