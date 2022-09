Un estudio revela el método más efectivo para dormir y calmar a los bebés que lloran

Dormir un bebé y más cuando este no para de llorar sin ningún motivo aparente puede llegar a ser muy frustrante para los padres. Existen varias técnicas para lograr el sueño de los pequeños, métodos de entrenamiento o largos programas de educación del sueño. Sin embargo, según los investigadores, el mejor método para que el bebé deje de llorar y se duerma es caminar mientras lo tenemos en brazos. A continuación os explicaremos el método exacto que han dictaminado estos científicos.

Aunque parezca que es el método "de toda la vida" o el habitual que usan los padres, el estudio ha comprobado que este es el método más efectivo y simple. Este comportamiento calmante (transportar o cargar a los bebés) se ha conservado en los mamíferos altriciales (aquellos que sus crías no pueden sobrevivir solas) como es el caso de los humanos.

El método más efectivo para dormir al bebé

Según estos científicos japoneses, la mejor forma de que el bebé se duerma es caminar de pie durante 5 minutos si está llorando hasta que se calme. Si el bebé ya está tranquilizado o se ha dormido, todavía habría que sentarse con él durante 5 u 8 minutos más antes de dejarlo en la cuna o la cama. Una vez pasado este tiempo el bebé no se despertará.

Aunque si eres padre puede parecerte que este método no funcionará y que en cuanto dejes a tu bebé en la cama este se va a despertar, existe una explicación. Según los investigadores cuando un bebé llora y su madre lo carga mientras camina el bebé se calma e incluso su ritmo cardiaco desciende. Pero no ocurre lo mismo, si la madre está sentada o recuestan al bebé en una cuna. Por lo que tener cogido al infante por la madre o el padre no era suficiente, la clave estaba en el movimiento.

Cómo se realizó el estudio

Para realizar la investigación situaron a los bebés en cuatro condiciones:

1- La madre sosteniendo al bebé y caminando

2- La madre sentada cargando al bebé

3- El bebé tumbado o sentado en un carrito en movimiento

4- El bebé tumbado en una cuna estática

Para mediciones fisiológicas y de comportamiento usaron un electrocardiograma Holder y una videocámara para no interferir entre las interacciones naturales. También se analizó en el caso de los bebés, la presencia de vocalización negativa y la apertura/cierre de los ojos en cada latido del corazón.

Por otro lado, también categorizaron el estado de ánimo en el que se encontraban los niños: dormidos, en alerta o llorando.

A continuación, analizaron por separado los efectos de las cuatro situaciones descritas previamente y las diferentes condiciones de los bebés dando como resultado que el mejor método para dormirlos y calmarlos era el explicado previamente.

